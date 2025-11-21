Πάτρα: Το Συμβουλευτικό Κέντρο του ΚΕΘΙ υπενθυμίζει τον αγώνα ενάντια στη βία κατά των γυναικών

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου, υπενθυμίζει ότι η έμφυλη βία παραμένει μια από τις πιο εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων διεθνώς. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που εκδηλώνεται σε κάθε κοινωνικό, οικονομικό ή οικογενειακό πλαίσιο, ανεξάρτητα από εκπαίδευση ή περιβάλλον.

Με δεδομένο ότι σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως έχει υποστεί κάποια μορφή έμφυλης βίας, η ανάγκη για συλλογική δράση και ουσιαστική στήριξη είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Οι επιπτώσεις της βίας —σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές— επηρεάζουν όχι μόνο τις ίδιες τις γυναίκες, αλλά και τις οικογένειες και τις κοινότητές τους, αποτελώντας εμπόδιο στην ισότητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη.

Η πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας, η γυναικοκτονία, παραμένει ένα παγκόσμιο και διαρκές πρόβλημα. Συχνά αποτελεί την κατάληξη επαναλαμβανόμενων και κλιμακούμενων περιστατικών που θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί αν τα σημάδια είχαν αναγνωριστεί εγκαίρως.

Στην Ελλάδα, καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου έχει το Πανελλαδικό Δίκτυο Δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το δίκτυο περιλαμβάνει:

την Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο,

45 Συμβουλευτικά Κέντρα,

18 Ξενώνες Φιλοξενίας Δήμων,

και 2 Ξενώνες Φιλοξενίας του ΕΚΚΑ.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Πάτρας του ΚΕΘΙ αποτελεί ενεργό μέρος του δικτύου και λειτουργεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», συγχρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφέρει δωρεάν υποστήριξη σε γυναίκες θύματα βίας ή πολλαπλών διακρίσεων, με ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων: ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, κοινωνιολόγο, νομικό και προσωπικό υποδοχής.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου περιλαμβάνουν:

Ενημέρωση και πληροφόρηση σε θέματα ισότητας και αντιμετώπισης έμφυλης βίας.

Κοινωνική, ψυχολογική, νομική και εργασιακή στήριξη με οπτική φύλου.

Εκτίμηση κινδύνου και εκπόνηση πλάνου ασφαλείας όπου χρειάζεται.

Παραπομπές και συνοδεία σε υπηρεσίες, ξενώνες, νοσοκομεία και αρχές.

Δωρεάν νομική εκπροσώπηση μέσω συνεργασίας με δικηγορικούς συλλόγους.

Ένταξη σε προγράμματα της ΔΥΠΑ.

Χορήγηση και εγκατάσταση της εφαρμογής «Panic Button» για γυναίκες σε κίνδυνο.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Πάτρας απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν υποστεί βία —ενδοοικογενειακή, σεξουαλική, ψυχολογική, λεκτική— καθώς και σε γυναίκες που έχουν βιώσει παρενόχληση, trafficking ή εκμετάλλευση. Παράλληλα, μπορεί να απευθυνθεί και κάθε άτομο που επιθυμεί ενημέρωση σε ζητήματα ισότητας και έμφυλης βίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Κανακάρη 101β, Πάτρα

2610 620059

patra@isotita.gr

www.kethi.gr

www.womensos.gr

Το Κέντρο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00–16:00, προσφέροντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για κάθε γυναίκα που το χρειάζεται.

