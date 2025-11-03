Πάτρα: Τραυματίστηκε ναυτικός στο Ρίο
Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ρίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών
Ναυτικός τραυματίστηκε στο λιμάνι στο Ρίο, καθώς έχασε την ισορροπία του, με το σχετικό ενημερωτικό έχει ως εξής:
«Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πάτρας για τον τραυματισμό ενός 53χρονου ημεδαπού ναυτικού (ειδικότητας ναύτη), εντός Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου στο λιμάνι του Ρίου. Ειδικότερα, ο 53χρονος έχασε την ισορροπία του με αποτέλεσμα την πτώση του και τον τραυματισμό στο πόδι.
Στον ναυτικό παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μετέβη ο ίδιος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “Παναγία η Βοήθεια”, για παροχή ιατρικής περίθαλψης. Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ρίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών».
