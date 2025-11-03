Πάτρα: Τραυματίστηκε ναυτικός στο Ρίο

Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ρίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών

03 Νοέ. 2025 23:05
Pelop News

Ναυτικός τραυματίστηκε στο λιμάνι στο Ρίο, καθώς έχασε την ισορροπία του, με το σχετικό ενημερωτικό έχει ως εξής:

«Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πάτρας για τον τραυματισμό ενός 53χρονου ημεδαπού ναυτικού (ειδικότητας ναύτη), εντός Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου στο λιμάνι του Ρίου. Ειδικότερα, ο 53χρονος έχασε την ισορροπία του με αποτέλεσμα την πτώση του και τον τραυματισμό στο πόδι.

Στον ναυτικό παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μετέβη ο ίδιος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “Παναγία η Βοήθεια”, για παροχή ιατρικής περίθαλψης. Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ρίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών».
