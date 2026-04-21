Πάτρα – Τρένο: Το ΤΕΕ “στριμώχνει” το Υπουργείο για τους φακέλους

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους επανέρχεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, για το ζήτημα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Πάτρας, βάζοντας στο στόχαστρο το Υπουργείο Μεταφορών για τη συνεχιζόμενη, όπως υποστηρίζει, άρνηση παροχής κρίσιμων τεχνικών δεδομένων.

Με επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας υποστηρίζει ότι τα αιτήματα για πρόσβαση στους πλήρεις τεχνικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τις απορριφθείσες υποβολές στο CEF II παραμένουν αναπάντητα επί μακρόν, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και τις δεσμεύσεις που -όπως αναφέρει- έχουν δοθεί δημοσίως.

Η παρέμβαση του φορέα δεν περιορίζεται σε μια απλή διαμαρτυρία για καθυστέρηση. Αντίθετα, αποδίδει στη στάση του Υπουργείου βαρύ θεσμικό και πολιτικό αποτύπωμα, υποστηρίζοντας ότι πλέον δεν πρόκειται για μια γραφειοκρατική εκκρεμότητα, αλλά για ζήτημα ουσίας που αγγίζει τη διαφάνεια, την τεχνική επάρκεια και την ίδια την αξιοπιστία του σχεδιασμού για ένα έργο εθνικής σημασίας, όπως είναι ο σιδηρόδρομος της Πάτρας.

Η αλυσίδα των αιτημάτων που έμειναν χωρίς απάντηση

Στην επιστολή του, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας παραθέτει αναλυτικά το ιστορικό των ενεργειών που, όπως σημειώνει, έχουν προηγηθεί χωρίς αποτέλεσμα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ήδη από τον Ιούλιο του 2024 είχε ζητήσει από το τότε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την αποστολή των πλήρων τεχνικών φακέλων που είχαν υποβληθεί στο CEF II, μαζί με τη σχετική αλληλογραφία και τις αιτιολογημένες παρατηρήσεις που οδήγησαν στην απόρριψη του έργου από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Γερμανική σφραγίδα στον σιδηρόδρομο – Κρίσιμη εξέλιξη για το τμήμα έως το νέο λιμάνι

Όπως τονίζει, όχι μόνο δεν υπήρξε απάντηση, αλλά τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ενημερώθηκε ότι το αρχικό έγγραφο δεν είχε καν πρωτοκολληθεί, παρά το γεγονός ότι είχε αποσταλεί κανονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το έγγραφο επανυποβλήθηκε στο ίδιο e-mail, έλαβε τελικά αριθμό πρωτοκόλλου, όμως ούτε τότε υπήρξε ανταπόκριση.

Η υπόθεση, σύμφωνα πάντα με το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, μεταφέρθηκε στη συνέχεια και στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο. Τον Σεπτέμβριο του 2024 εστάλη σχετικό έγγραφο προς τον πρωθυπουργό, με το οποίο επισημαινόταν ότι η επαναλαμβανόμενη απόρριψη του έργου καθιστά αναγκαία μια πλήρη τεχνική αποτίμηση των προηγούμενων υποβολών. Και πάλι, όπως υποστηρίζεται, δεν υπήρξε καμία απάντηση.

Οι δεσμεύσεις που, κατά το ΤΕΕ, δεν τηρήθηκαν

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και στις δημόσιες δεσμεύσεις που, όπως αναφέρει, διατυπώθηκαν στη συνέχεια αλλά δεν υλοποιήθηκαν. Ο πρόεδρος του φορέα σημειώνει ότι στη σύσκεψη της 11ης Δεκεμβρίου 2025 στην Πάτρα, το αίτημα για αποστολή των δύο τεχνικών φακέλων τέθηκε από τον ίδιο ως πρώτη προτεραιότητα και ότι από την πλευρά του Υπουργείου υπήρξε ρητή δημόσια δέσμευση για την άμεση αποστολή τους, με σχετική εντολή προς τη διοίκηση της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ».

Κατά την ίδια καταγραφή, νέα επανάληψη του αιτήματος έγινε τον Φεβρουάριο του 2026, στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας, ενώ τέθηκε ρητά και ως βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική συμμετοχή του ΤΕΕ στη διαμόρφωση πρότασης. Ακολούθησε ακόμη μία δημόσια αναφορά στο ίδιο θέμα κατά τη σύσκεψη της 20ής Μαρτίου 2026, χωρίς -όπως υπογραμμίζεται- να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία ανταπόκριση.

«Δεν γίνεται σχεδιασμός χωρίς τα πραγματικά δεδομένα»

Στην ουσία της παρέμβασής του, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας υπογραμμίζει ότι το αίτημα για τα στοιχεία δεν είναι διαδικαστικό ούτε έχει χαρακτήρα γενικής ενημέρωσης. Αντιθέτως, αφορά τον πυρήνα της τεχνικής τεκμηρίωσης για ένα έργο που αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες αξιολόγησης ως προς την τεχνική ωριμότητα, τη χρηματοδοτική βιωσιμότητα, τη μεθοδολογία ανάλυσης κόστους – οφέλους και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του μηχανισμού CEF.

Το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι χωρίς γνώση των λόγων για τους οποίους απορρίφθηκαν οι προηγούμενες υποβολές, δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρός επανασχεδιασμός. Με άλλα λόγια, θεωρεί ότι η διαδικασία που σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη στερείται ουσιαστικού τεχνικού υποβάθρου, καθώς σχεδιάζεται ένα τόσο κρίσιμο έργο χωρίς πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα που εξηγούν τι ακριβώς δεν λειτούργησε στις προηγούμενες προσπάθειες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή «τρέχει» μια διαδικασία σχεδιασμού χωρίς κρίσιμα τεχνικά στοιχεία, λειτουργεί ομάδα εργασίας χωρίς επαρκές τεκμηριωμένο αντικείμενο και διατυπώνονται κατευθύνσεις χωρίς συστηματική αξιολόγηση των σεναρίων που έχουν ήδη απορριφθεί. Όπως αναφέρει, υπό αυτές τις συνθήκες δεν διασφαλίζεται ούτε η τεχνική εγκυρότητα ούτε η χρηματοδοτική αξιοπιστία μιας νέας πρότασης για τη διέλευση του σιδηροδρόμου από την Πάτρα έως το νέο λιμάνι.

Το μήνυμα προς το Υπουργείο και οι πολιτικές αιχμές

Η επιστολή προς τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών κορυφώνεται με μια σαφή πολιτική προειδοποίηση. Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας καλεί εκ νέου το Υπουργείο να αποστείλει τους δύο πλήρεις τεχνικούς φακέλους που υποβλήθηκαν στο CEF II, να κοινοποιήσει την αλληλογραφία και τις αιτιολογημένες παρατηρήσεις απόρριψης, αλλά και να διαβιβάσει εγγράφως την τεχνικά τεκμηριωμένη πρόταση που σήμερα προωθεί για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας μέχρι το νέο λιμάνι.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η περαιτέρω απουσία απάντησης δεν μπορεί πλέον να εκληφθεί ως απλή διοικητική αδράνεια, αλλά ως πολιτική επιλογή με άμεσες συνέπειες για τους όρους με τους οποίους εξελίσσεται ο σχεδιασμός. Με αυτή τη διατύπωση, ο φορέας ανεβάζει αισθητά το επίπεδο της πίεσης, μεταφέροντας το ζήτημα από το τεχνικό στο καθαρά πολιτικό πεδίο.

Στο επίκεντρο η Πάτρα και η αξιοπιστία του έργου

Το κεντρικό μήνυμα της επιστολής είναι σαφές: για το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, η σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές αναφορές, προφορικές περιγραφές ή δελτία Τύπου. Όπως τονίζεται, ο μόνος σοβαρός δρόμος για ένα τόσο κρίσιμο έργο υποδομής είναι η πλήρης γνώση των προηγούμενων υποβολών, η τεκμηριωμένη αποτίμηση των λόγων απόρριψης και ο συστηματικός επανασχεδιασμός με βάση πραγματικά, διαθέσιμα τεχνικοοικονομικά δεδομένα.

Με αυτή την παρέμβαση, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα για την Πάτρα και συνολικά για τη Δυτική Ελλάδα, θέτοντας ευθέως θέμα θεσμικής αξιοπιστίας και ουσιαστικής διαφάνειας για το μέλλον του σιδηροδρόμου στην περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



