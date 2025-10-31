Πάτρα: Τροχαίο για γνωστό έμπορο, το δίκυκλό του συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο

Στην Πάτρα μεγάλη ήταν η αναστάτωση, που επικράτησε το απόγευμα όταν στη διασταύρωση των οδών Κανακάρη και Πατρέως, συγκρούστηκαν ΙΧ αυτοκίνητο με δίκυκλο.

Τροχαίο στην πλατεία Μαρούδα στην Πάτρα

Σύμφωνα με πληροφορίες οδηγός του δικύκλου ήταν γνωστός έμπορος της Πάτρας, με κατάστημα στην οδό Πατρέως, ενώ στο ΙΧ επέβαιναν φοιτητές. Μάλιστα το οδηγός του δικύκλου φορούσε κράνος, αλλά έπεσε στο οδόστρωμα και παρέμεινε εκεί μέχρι να φτάσει διασώστης.

Όπως γνωστοποιήθηκε τραυματίστηκε ελαφρά και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Παράλληλα τοποθετήθηκε σε καρέκλα για ασφαλή παρακολούθηση μέχρι να μεταφερθεί εάν χρειαστεί σε νοσοκομείο.

Μάλιστα στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές, και η Τροχαία Πατρών, η οποία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος όπως άλλωστε προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

