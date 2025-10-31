Τροχαίο στην πλατεία Μαρούδα στην Πάτρα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στην πλατεία Μαρούδα, στο κέντρο της Πάτρας, με τη σύγκρουση δύο οχημάτων να προκαλεί σοβαρές υλικές ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύονται, το όχημα τύπου Smart υπέστη ζημιές στο μπροστινό του τμήμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας για την ασφαλή ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι οδηγοί των οχημάτων βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ταλαιπωρία της αναμονής και την αναγκαστική απομάκρυνση των οχημάτων.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή, ιδιαίτερα σε κεντρικούς δρόμους και πλατείες της πόλης, όπου η αυξημένη κίνηση αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Η προσοχή στην οδήγηση και η τήρηση των κανόνων είναι κρίσιμη για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

