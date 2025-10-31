Τροχαίο στην πλατεία Μαρούδα στην Πάτρα

Τροχαίο στην πλατεία Μαρούδα στην Πάτρα
31 Οκτ. 2025 19:03
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στην πλατεία Μαρούδα, στο κέντρο της Πάτρας, με τη σύγκρουση δύο οχημάτων να προκαλεί σοβαρές υλικές ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύονται, το όχημα τύπου Smart υπέστη ζημιές στο μπροστινό του τμήμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας για την ασφαλή ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι οδηγοί των οχημάτων βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ταλαιπωρία της αναμονής και την αναγκαστική απομάκρυνση των οχημάτων.

Τροχαίο στην πλατεία Μαρούδα στην Πάτρα

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή, ιδιαίτερα σε κεντρικούς δρόμους και πλατείες της πόλης, όπου η αυξημένη κίνηση αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Η προσοχή στην οδήγηση και η τήρηση των κανόνων είναι κρίσιμη για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:49 Πάτρα: Τροχαίο για γνωστό έμπορο, το δίκυκλό του συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο
20:38 Λυών: Με λεία 12 εκατ. ευρώ διέφυγαν οι ληστές από το εργαστήριο χρυσού, ΒΙΝΤΕΟ
20:29 Πολωνοί στους Δελφούς μπούκαραν στον αρχαιολογικό χώρο και έκλεψαν αντικείμενο που έμοιαζε με αρχαία πέτρα!
20:20 Στην Καραϊβική ηχούν τύμπανα πολέμου, ο Μαδούρο ζήτησε όπλα από τον Πούτιν
20:12 Ληστεία με φόνο ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα
20:00 «Έφυγε» από τη ζωή η Ειρήνη Παπαγεωργίου, συνέδεσε το όνομα της με τον Ερυθρό Σταυρό
19:51 Ισόβια σε «11» στην Τουρκία για τη φονική φωτιά στο Grand Kartal, στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια , ΒΙΝΤΕΟ
19:40 Καιρός (1/11/2025): Μουνταμάρα και άνοδος της θερμοκρασίας
19:31 Τα στοιχεία του προπονητή βόλεϊ που συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης!
19:20 «Κάναμε τις κλοπές γιατί θέλαμε να έχουμε πολλά λεφτά να ξοδεύουμε», γόνοι εύπορων οικογενειών ρήμαξαν τη Λάρισα, ΒΙΝΤΕΟ
19:10 Κλήση από ΔΕΑΒ για τα επεισόδια στο Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου
19:08 Το ήξερες ότι μπορείς να βρεις όλα τα δέντρα της Αθήνας; Ο Χάρης Δούκας μας ξεναγεί στον «πύργο ελέγχου» στο γραφείο του
19:03 Τροχαίο στην πλατεία Μαρούδα στην Πάτρα
19:00 Ο κ. Σάλλας μίλησε. Τον ακούει κανείς;
18:47 Πέθανε στα 73 του χρόνια ο Φάτος Νάνο
18:39 Λυσσασμένη επίθεση ροτβάιλερ στον ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα, το πυροβόλησε και το σκότωσε αστυνομικός!
18:35 Ο Μητσοτάκης στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Συμεών – «Εθνικό καθήκον μας το ενδιαφέρον για τη Μονή»
18:29 Φοίνικας Αγυιάς: Μια νέα πρόταση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
18:17 Ξυλοκόπησαν αστυνομικό επειδή τους καθυστερούσε με το περιπολικό!
18:13 Μάθετε τα πάντα για την επένδυση σε χρυσό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ