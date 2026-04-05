Πάτρα: Τροχαίο με ανατροπή τζιπ – Εγκλωβίστηκε οικογένεια με δύο μικρά παιδιά

05 Απρ. 2026 19:16
Pelop News

Στιγμές τρόμου έζησε μια τετραμελής οικογένεια στην Πάτρα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε ανετράπη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο, σε ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε τραγική κατάληξη.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγός Ι.Χ. φέρεται να παραβίασε σήμα «STOP» στην οδό Σολωμού, διασχίζοντας κάθετα τη Βορείου Ηπείρου και συγκρουόμενη με τζιπ στο οποίο επέβαινε η οικογένεια.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το τζιπ εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια ανετράπη, προκαλώντας πανικό στους επιβαίνοντες και τους διερχόμενους.

Στο εσωτερικό του οχήματος βρίσκονταν οι δύο γονείς και τα δύο μικρά κορίτσια τους, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν προσωρινά. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τους.

Παρά τη σφοδρότητα του τροχαίου, τα τέσσερα μέλη της οικογένειας δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς. Ωστόσο, η μητέρα και τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης για περαιτέρω εξετάσεις.

Η Τροχαία Πατρών έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
