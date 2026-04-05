Πάτρα: Τροχαίο με ανατροπή τζιπ – Εγκλωβίστηκε οικογένεια με δύο μικρά παιδιά

Στιγμές τρόμου έζησε μια τετραμελής οικογένεια στην Πάτρα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε ανετράπη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο, σε ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε τραγική κατάληξη.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγός Ι.Χ. φέρεται να παραβίασε σήμα «STOP» στην οδό Σολωμού, διασχίζοντας κάθετα τη Βορείου Ηπείρου και συγκρουόμενη με τζιπ στο οποίο επέβαινε η οικογένεια.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το τζιπ εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια ανετράπη, προκαλώντας πανικό στους επιβαίνοντες και τους διερχόμενους.

Στο εσωτερικό του οχήματος βρίσκονταν οι δύο γονείς και τα δύο μικρά κορίτσια τους, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν προσωρινά. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τους.

Παρά τη σφοδρότητα του τροχαίου, τα τέσσερα μέλη της οικογένειας δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς. Ωστόσο, η μητέρα και τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης για περαιτέρω εξετάσεις.

Η Τροχαία Πατρών έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



