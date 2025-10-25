Πάτρα: «Βέρτιγκο» με τις χορηγίες στον Δήμο

Τη χρειαζότανε αυτή την … καζούρα η δημοτική αρχή της Πάτρας. Το έχει παρακάνει με τις εμμονές και την υποκρισία της. Εχθρεύεται απροκάλυπτα την Πάτρα για να μην κακοκαρδίσει το κόμμα. Ελάτε, όμως, που ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης συνελήφθη αδιάβαστος (κι είναι έγκλημα καθοσιώσεως για το ΚΚΕ να μη διαβάζεις «Ριζοσπάστη») και διέλαθε της προσοχής του ότι το κόμμα έχει ρίξει νερό στο κρασί του. Διότι πώς αλλιώς μπορεί να εκληφθεί το γεγονός ότι αποδέχεται και καταχωρίζει το επίσημο δημοσιογραφικό όργανο του κόμματος διαφημίσεις πολυεθνικών και τραπεζικών φορέων;

Εξ αυτού του λόγου η δημοτική αρχή εισέπραξε χθες πολλές λοιδορίες στο διαδίκτυο, επειδή αρνήθηκε να παραστεί στην εκδήλωση υπογραφής της πράξης ορισμού της Coca Cola 3E ως αναδόχου των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στις περιοχές Συχαινών, Γηροκομείου και Δυτικής Αχαΐας που επλήγησαν το καλοκαίρι από μεγάλες πυρκαγιές.

Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ;

Επιχείρημα του δημάρχου είναι ότι δεν έχουν δουλειά οι βιομήχανοι να δίνουν χορηγίες σε έργα αποκατάστασης και γι’ αυτό δεν θα παραστεί στη «δοξολογία της Coca Cola 3E» -όπως και έπραξε. Και λέει το «κουφό»: Να καταβάλει το κράτος το ένα εκατομμύριο ευρώ για τα έργα, δηλαδή ο Ελληνας φορολογούμενος πολίτης, για τον οποίο κατά τ’ άλλα κόπτεται η δημοτική αρχή. Να πληρώσει, δηλαδή, ο αδύναμος Ελληνας, ο εργάτης ένα σημαντικό ποσό που προσφέρθηκε να καταβάλει η γνωστή εταιρεία αναψυκτικών. Τι σόι στήριξη του δίκαιου του εργάτη είναι αυτό, ομολογούμε ότι δεν μπορούμε να την καταλάβουμε…

Βέβαια, όταν πρόκειται για το δίκαιο του «Ριζοσπάστη», αλλάζει το πράγμα. Τότε είναι καλοδεχούμενες οι αδρά πληρωμένες καταχωρίσεις της της Coca Cola, της Eurobank κι άλλων ιδιωτικών εταιρειών, που κατά τ’ άλλα πίνουν το… αίμα του λαού.

… ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ

Πρόσφατα επικροτήσαμε το γεγονός ότι η δημοτική αρχή διοργάνωσε με εξαιρετική επιτυχία τον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο δρόμο «Φάνης Τσιμιγκάτος» στην Πάτρα. Κάθε χρόνο και καλύτερα πάει αυτή η διοργάνωση. Φέτος και με τη συμβολή χορηγών. Αναπόφευκτα, συνεπώς, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η δημοτική αρχή είναι μια… διχασμένη προσωπικότητα. Ψέγει την ανάληψη από μια ιδιωτική εταιρεία του κόστους ενός απόλυτα αναγκαίου έργου κι ας πάει να… πνιγεί ο κοσμάκης, αλλά όταν είναι φορέας υλοποίησης μιας αθλητικής διοργάνωσης η ίδια, τότε είναι καλοδεχούμενες οι ιδιωτικές χορηγίες.

Παράλληλα, ας μην ξεχνάμε ότι και στο Καρναβάλι αποδέχθηκε αντίστοιχες χορηγίες. Για να είμαστε δίκαιοι, ο Δήμος ισχυρίζεται ότι το πράττει με δικούς του όρους. Ωστόσο, μία είναι η ουσία. Βάζει στα ταμεία του ιδιωτικό χρήμα, αυτό που, κατά την αντίληψή του, πρέπει να δίδεται από το κράτος…

ΚΟΠΩΣΗ

Κατάσταση βέρτιγκο, με άλλα λόγια, που έχει η εξήγηση. Εννιά χρόνια η δημοτική αρχή Πελετίδη έχει στα χέρια της τα γκέμια της Πάτρας και η ρουτίνα, μα κυρίως η κόπωση, θολώνει το μυαλό. Ζούμε τούτες τις μέρες, άλλωστε, τα συμπτώματα της κόπωσης, με αφορμή κι άλλα περιστατικά. Με τους ατυχείς χειρισμούς της τόσο απέναντι στον φοιτητόκοσμο της Πάτρας στον οποίο αρνείται να δείξει «φιλόξενα αισθήματα», όσο και με την απροκάλυπτη επίθεση σε βάρος του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου…

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Κατά το σκέλος προχθεσινής δήλωσής του στη στήλη, ο γνωστός δικηγόρος Κώστας Κρεμμύδας διευκρινίζει ότι απέχει από την αντίληψή του η αναφορά ότι «ο συγκεκριμένος συνδικαλιστικός φορέας (σ.σ. ΠΑΜΕ) ακολουθεί στην Πάτρα τακτικές καταδρομικών επιθέσεων και τρομοκρατίας». Καταχωρίζουμε τη διευκρίνιση, με την υποσημείωση ότι δεν αλλάζει η ουσία, όσον αφορά τις «καταδρομικές» δράσεις που έχουν αναπτυχθεί στην Πάτρα από τον εν λόγω φορέα σε βάρος εργαζομένων, συνδικαλιστών, δημοσιογράφων, κ.ο.κ.

