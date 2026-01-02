Πάτρα: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για επιδότηση ενοικίου σε πυρόπληκτους του Αυγούστου

Δικαιούχοι οι κάτοικοι των οποίων η κύρια κατοικία υπέστη ζημιές από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πάτρα: Η επόμενη μέρα στα καμένα
02 Ιαν. 2026 13:53
Pelop News

Η Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης, με τη μορφή επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης, στους κατοίκους των οποίων η κύρια κατοικία επλήγη από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Αυγούστου 2025 σε περιοχές του Δήμου Πατρέων.

Σε ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής αναφέρονται τα εξής:

«Από την Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στους πληγέντες των οποίων η κύρια κατοικία τους έχει πληγεί από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2025 σε περιοχές του Δήμου Πατρέων.

Η προθεσμία ορίζεται εντός 3 μηνών από την δημοσίευση του ΦΕΚ και αρμόδια Υπηρεσία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε. (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ, Πάτρα,  τηλ. επικοινωνίας 2610589226, 2610589113».

