Πάτρα ξυλοδαρμός 16χρονου: Για κακούργημα οι τρεις ανήλικοι, στην «Π» ο δικηγόρος ενός

Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα Δευτέρα 22/09/2025 για να απολογηθούν οι τρεις ανήλικοι που κατηγορούνται για την άγρια επίθεση σε βάρος 16χρονου συμμαθητή τους, στην Πάτρα. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ηλικίας 14 έως 16 ετών, αντιμετωπίζουν την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία της σωματικής βλάβης σε αδύναμα πρόσωπα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, σε ώρα αιχμής, όταν οι τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν στον 16χρονο και τον χτύπησαν επανειλημμένα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πρόσωπο.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του σε γναθοχειρουργική κλινική, λόγω των καταγμάτων που φέρει.

Η είδηση του περιστατικού έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Πάτρας, με γονείς και μαθητές να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τα αυξανόμενα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων.

Η μητέρα του 16χρονου, συγκλονισμένη, περιέγραψε μιλώντας στα ΜΜΕ την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το παιδί της: «Του έχουν σπάσει τη μύτη και έχει κάταγμα στο σαγόνι. Μια κυρία με πήρε τηλέφωνο ότι χτύπησε το παιδί μου και βγάζει αίμα από τη μύτη. Δεν μπορεί να μιλήσει, τα έγραφε στο κινητό. Εχει κάταγμα, δεν μπορεί να κλείσει το στόμα. Μου κάνει νόημα ό,τι θέλει».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι γιατροί εκτιμούν ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος αποθεραπείας.

Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, ο συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων ανηλίκων, επιχειρεί να αποστασιοποιήσει τον εντολέα του από το περιστατικό. Ο δικηγόρος του, Αγγελος Στεργιόπουλος, δήλωσε:«Ο 15χρονος που εκπροσωπώ δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή με τον τσακωμό. Οπως φαίνεται και από κάμερα ασφαλείας, είναι ξεκάθαρο όχι μόνο ότι δεν συμμετέχει, αλλά στέκεται λίγο πιο πέρα. Μάλιστα, ο ίδιος δεν γνώριζε το θύμα, αλλά ούτε και τον 16χρονο που έχει συνομολογήσει ότι είχε προηγούμενα με το θύμα. Ο εντολέας μου γνώριζε μόνο τον τρίτο της παρέας».

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος μαθητής βρέθηκε τυχαία στο σημείο, χωρίς να έχει συμμετοχή στην επίθεση, όπως φαίνεται και από κάμερα ασφαλείας.

*Από την έντυπη έκδοση

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



