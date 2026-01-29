Πάτρα: Υδροστρόβιλος στον Μώλο από την κακοκαιρία «Kristin» – Ισχυροί άνεμοι και δυνατές καταιγίδες στην πόλη ΒΙΝΤΕΟ

Στο έλεος της κακοκαιρίας «Kristin» βρίσκεται σήμερα η Πάτρα, με ισχυρούς ανέμους και δυνατές καταιγίδες να πλήττουν την πόλη από τις πρωινές ώρες, ενώ υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον Μώλο, προσφέροντας εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές εικόνες.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνοδεύονται από ισχυρές ριπές ανέμου και μεγάλα ύψη βροχής, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Ο υδροστρόβιλος που καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή του Μώλου προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, με πολίτες να καταγράφουν το φαινόμενο σε βίντεο.

Η κακοκαιρία «Kristin» επηρεάζει μεγάλο μέρος της δυτικής Ελλάδας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε παράκτιες περιοχές και μετακινήσεις.

