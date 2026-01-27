Πάτρα: «Υπάρχει μέλλον για εμάς στην Ελλάδα;» – Αγωνιώδη ερωτήματα νέων στον Γιάνη Βαρουφάκη

Ασφυκτικά γέμισε το καφέ μπαρ στην οδό Πατρέως όπου έγινε η χθεσινοβραδινή εκδήλωση του ΜεΡΑ 25 με ομιλητή τον γραμματέα του κόμματος Γιάνη Βαρουφάκη. Εκανε εντύπωση, μάλιστα, ότι το μεγαλύτερο μέρος του ακροατηρίου ήταν νεολαία.

Ο κ. Βαρουφάκης απαντούσε στις ερωτήσεις που του έγιναν για τη βιωσιμότητα της νεολαίας στην Ελλάδα, για το αν υπάρχει τρόπος ανασύστασης του αγροτικού τομέα και για την τωρινή κατάσταση της οικονομίας μας…

