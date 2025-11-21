Πάτρα: «Υποδοχή» με σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ: Βαριές αιχμές Κατσικόπουλου για Ανδρουλάκη

Εχει γίνει κινητοποίηση. Η πρόσφατη δημοσκοπική επίδοση του ΠΑΣΟΚ (προπορεύεται στη Δυτική Ελλάδα και σε άλλες τρεις περιφέρειες) συμπίπτει με την κυριακάτικη παρουσία του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Πάτρας.

Τα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ θέλουν να εντυπωσιάσουν. Να είναι κατάμεστο το Κέντρο, να υπάρχουν και όρθιοι. Μια τέτοια εικόνα, βέβαια, δεν σημαίνει ότι θα συμβαδίζει κατ’ ανάγκη με τη συνολική δημοσκοπική θέση του ΠΑΣΟΚ που υπολείπεται κατά 12 – 16 μονάδες της προπορευόμενης Νέας Δημοκρατίας. Αυτός είναι και ο λόγος που τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ (τέως και πρώην βουλευτές, στελέχη της αυτοδιοίκησης κ.ά.) ενίστανται, θεωρώντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι απρόθυμος να κινητοποιήσει και να εκφράσει το «όλον ΠΑΣΟΚ».

ΔΕΝ ΣΙΩΠΑ…

Κάτι τέτοιο αντιληφθήκαμε, συνομιλώντας με τον πρώην βουλευτή και νομάρχη Δημήτρη Κατσικόπουλο. Μια τυχαία συνάντηση εξελίχθηκε σε «Φιλιππικό» που εστιάζεται στον παροπλισμό έμπειρων στελεχών του ΠΑΣΟΚ με ευθύνη της ηγεσίας του.

«Δεν εννοώ να σιωπήσω. Δεν έχω κάτι να περιμένω. Μπήκα σε γνώση μου το 2023 στο ψηφοδέλτιο γνωρίζοντας ότι δεν θα εκλεγώ. Μόνο να βοηθήσω ήθελα και αυτό έκανα. Γράψτα, λοιπόν, όπως θα το πω» τόνισε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο κ. Κατσικόπουλος.

ΑΛΛΑ ΜΥΑΛΑ

Και κάπου εδώ αρχίζει το χειμαρρώδες «κατηγορώ» του: «Εύχομαι -αν και δεν το πιστεύω– ο κ. Ανδρουλάκης να αλλάξει μυαλά, γιατί ηγείται του ΠΑΣΟΚ και όχι κάποιας φοιτητικής παράταξης. Διότι όταν απέλθει από το αξίωμα, εκείνο που θα τον διακρίνει έναντι των άλλων διατελεσάντων προέδρων, θα είναι η… πρωτιά του από το τέλος, μακράν κάθε άλλου αρχηγού μας».

ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ

Ακολούθως, ο κ. Κατσικόπουλος επισημαίνει: «Στις πρόσφατες εκλογές της Ενωσης των τέως βουλευτών, ως πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με δεκάδες συναδέρφους μου, του ΠΑΣΟΚ έντονος και ο προβληματισμός τους να τραβήξουν για άλλες «θάλασσες».

Ο κ. Ανδρουλάκης κακώς μας θεωρεί δεδομένους και υποχρεωμένους να τον ακολουθούμε και τον λαό να τον στηρίζει, χωρίς να σέβεται την ιστορία του καθενός μας.

Ούτε είναι πολιτικά έντιμο να ζητάει βοήθεια από τα «ιερά τοτέμ» της παράταξης, τον Λαλιώτη, τον Σκανδαλίδη, τον Ρέππα, κ.ά., όταν βλέπει τα σκούρα, καθώς «έρχονται» πιθανώς νέα κόμματα (Τσίπρας, Σαμαράς)».

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΛΑΜΠ

Στη συνέχεια, ο πρώην βουλευτής και νομάρχης θέτει το ζήτημα του ανύπαρκτου τομέα αυτοδιοίκησης: «Είναι αδιανόητο να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην τοπική αυτοδιοίκηση και να μη λειτουργεί αντίστοιχος τομέας στο ΠΑΣΟΚ. Πρόσφατα, κορυφαίο στέλεχος μου είπε «σιγά μη συστήσει τομέα αυτοδιοίκησης».

Οταν εξέφρασα την απορία μου, λέγοντας ότι αυτή η δεξαμενή είναι γεμάτη από έμπειρα στελέχη, μου έδωσε την απάντηση ότι «ο κ. Ανδρουλάκης δεν σας θέλει στα πόδια του». Είναι πραγματικά ανήκουστο να μη θέλει να αξιοποιήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ. Οπως ανήκουστο είναι η περιχαράκωσή του σ’ ένα κλειστό κλαμπ συνεργατών του».

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

Στη σφαίρα της κριτικής του Δημήτρη Κατσικόπουλου εντάσσεται και η δημοσκοπική μετριότητα του ΠΑΣΟΚ: «Η λέξη διεύρυνση είναι άγνωστη για τον κ. Ανδρουλάκη. Εδώ κοτζάμ Ανδρέας Παπανδρέου είχε κατανοήσει την αναγκαιότητά της και είχε καλέσει στο ΠΑΣΟΚ τον Μάρκο Βαφειάδη, τον Μαν. Γλέζο, τον Αν. Μπριλάκη και τόσους άλλους.

Μπορεί να είναι παγκόσμιο φαινόμενο η έλλειψη ηγετών, και δεν συγκρίνεται φυσικά ο κ. Ανδρουλάκης με τον Ανδρέα, αλλά όχι κι έτσι. Δεν είναι μόνο μικρό το πολιτικό του ανάστημα, είναι και ότι δεν κατανοεί πως μόνο αν έχει μια αγκαλιά για όλους, οι οποίοι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό έχει γράψει χιλιόμετρα στο ΠΑΣΟΚ, θα μπορέσει να σταθεί…».

