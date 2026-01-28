Πάτρα: Ζητούν «γκάζι» οι εκπαιδευτές οδήγησης για το χώρο εξέτασης υποψήφιων οδηγών

Δέκα μήνες έχουν περάσει από τότε που η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εντόπισε νέο χώρο για τη διεξαγωγή των εξετάσεων υποψήφιων οδηγών δικύκλων, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενέργεια ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Το αποτέλεσμα είναι να εκφράζονται έντονες αντιδράσεις από τον Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης Νομού Αχαΐας. Oπως έχει αναδείξει η «Π» με παλαιότερα ρεπορτάζ της, ακόμη και σήμερα οι εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών δικύκλων πραγματοποιούνται σε ακατάλληλους χώρους, στο ΒΙΟΠΑ Γλαύκου, που θυμίζουν βοσκότοπο και εγκυμονούν κινδύνους ασφαλείας.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει επανειλημμένες διαμαρτυρίες, με αίτημα την εξεύρεση χώρου που να πληροί τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφάλειας. Πράγματι, η Περιφέρεια βρήκε νέο χώρο, ένα οικόπεδο στο Κοτρώνι, κοντά στη Γεωργική Σχολή, επί της οδού Πανεπιστημίου. Το ΔΣ των εκπαιδευτών έχει δώσει το «πράσινο φως» για τη δημιουργία νέας πίστας (χώρου εκπαίδευσης και εξέτασης ) υποψήφιων οδηγών. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει, καθώς σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται έντεκα μήνες από τότε που δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις, χωρίς να έχουν ακόμη ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη μεταφορά των εξετάσεων στον νέο χώρο. Μάλιστα, η «Π» αποκαλύπτει σήμερα ότι, βάσει μελέτης που συνέταξαν οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, εγκρίθηκε πρόσφατα χρηματοδότηση, ύψους 148.300 ευρώ από το υπουργείο Υποδομών προκειμένου να υλοποιηθούν οι εργασίες κατασκευής της πίστας οδήγησης που θα χρησιμοποιείται για τις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης Ν. Αχαΐας, Ρένα Μπασκούτα, τόνισε: «Παρότι έγιναν προσπάθειες κι έχει βρεθεί ο χώρος για την ανέγερση του στίβου για τις δοκιμασίες εξέτασης οδηγών δικύκλων, η οποία δύναται να πληροί προδιαγραφές ασφάλειας για όλους τους εμπλεκόμενους, εντούτοις δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει οι διαδικασίες, με αποτέλεσμα να παραμένουμε σε χώρους εκπαίδευσης και διεξαγωγής εξετάσεων που εγκυμονούν κίνδυνους ατυχήματος. Ζητάμε την επιτάχυνση των διαδικασιών και την άμεση υλοποίηση των εργασιών, ώστε η εκπαίδευση και η εξέταση των οδηγών δικύκλων να πραγματοποιούνται με απόλυτη ασφάλεια».

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, κάνει λόγο για προχωρημένες διαδικασίες. Οπως υπογράμμισε: «Γνωρίζουμε το θέμα και η Περιφέρεια έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Πρόσφατα εξασφαλίσαμε και τη χρηματοδότηση από το υπουργείο για τις εργασίες, το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα, η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και απομένει ένα έγγραφο από την Πολεοδομία. Βρισκόμαστε σε ανοιχτή γραμμή και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε και αυτή την αδειοδότηση, ώστε να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το έργο».

Σύμφωνα με τη μελέτη, στο οικόπεδο θα κατασκευαστεί πίστα δοκιμασιών για υποψήφιους οδηγούς δικύκλων, πλήρως περιφραγμένη και σύμφωνα με όλα τα σύγχρονα δεδομένα ασφάλειας.

