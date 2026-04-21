Patras Sense City: Χιλιάδες παράπονα, αμέτρητες εκκρεμότητες – Καταγγελίες χωρίς… App-άντηση

Η εικόνα της πόλης δεν αποτυπώνεται πλέον μόνο στους δρόμους και στις γειτονιές, αλλά και στα ψηφιακά ίχνη που αφήνουν καθημερινά οι ίδιοι οι πολίτες. Μέσα από την εφαρμογή Patras Sense City, οι δημότες καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο, προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής τους. Το εργαλείο υπάρχει, λειτουργεί και συγκεντρώνει δεδομένα. Αυτό που δεν λειτουργεί είναι η ανταπόκριση.

Η εφαρμογή επιτρέπει ανώνυμες καταγγελίες και αιτήματα παρέμβασης, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να επισημαίνουν προβλήματα χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς έκθεση προσωπικών στοιχείων. Στην πράξη, όμως, η συσσώρευση των αναφορών αποκαλύπτει μία διοίκηση που αδυνατεί να διαχειριστεί τον ίδιο της τον όγκο πληροφορίας.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία των καταγγελιών, οι πολίτες ζητούν παρεμβάσεις κατά σειρά συχνότητας στους εξής τομείς:

1. Καθαριότητα – ανεξέλεγκτες αποθέσεις απορριμμάτων, μπάζα, ογκώδη αντικείμενα, χωματερές σε γειτονιές.

2. Ηλεκτροφωτισμός – καμένα ή ανύπαρκτα φωτιστικά, δρόμοι και πλατείες στο σκοτάδι.

3. Πεζοδρόμια, δρόμοι και πλατείες – σπασμένα πεζοδρόμια, λακκούβες, επικίνδυνες επιφάνειες για πεζούς και οδηγούς.

4. Πολιτική Προστασία – επικίνδυνα σημεία, ξερά χόρτα, εστίες κινδύνου ενόψει ακραίων καιρικών φαινομένων.

5. Πράσινο – εγκαταλελειμμένοι κοινόχρηστοι χώροι, απεριποίητα δέντρα, κλαδιά που εγκυμονούν κινδύνους.

6. Περιβάλλον – ρύπανση, ανεξέλεγκτες απορρίψεις, επικίνδυνα υλικά.

7. Υδρευση – διαρροές, προβλήματα παροχής, κατεστραμμένες υποδομές.

Η εικόνα είναι αποκαλυπτική: πρόκειται για βασικές λειτουργίες μίας πόλης, όχι για εξειδικευμένα ή δευτερεύοντα ζητήματα.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

Ενδεικτικοί της κατάστασης που επικρατεί, είναι οι αριθμοί: Από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως τις 20 Απριλίου 2026, έχουν υποβληθεί 3.683 αναφορές σε ολόκληρο τον Δήμο. Παρά τον τεράστιο αυτό όγκο αιτημάτων, η συντριπτική πλειονότητα παραμένει ανοιχτή, χωρίς ουσιαστική λύση.

Οι καταγγελίες δεν εξαφανίζονται. Παραμένουν καταγεγραμμένες, με ημερομηνίες και γεωγραφικό στίγμα, εκθέτοντας καθημερινά τη δυσλειτουργία των υπηρεσιών. Η εφαρμογή λειτουργεί σαν καθρέφτης: δείχνει όχι μόνο τα προβλήματα της πόλης, αλλά και την αδυναμία της διοίκησης να ανταποκριθεί.

Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, αναγράφεται ανακριβώς, ότι τα προβλήματα επιλύθηκαν, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να συμβαίνει στην πραγματικότητα.

ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΗΣ «Π» ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ

Η οδός Δορυλαίου αποτελεί ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της αποτυχίας. Σε μήκος μόλις δύο τετραγώνων, έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ανεξέλεγκτες χωματερές, με σκουπίδια, μπάζα και επικίνδυνα υλικά.

Σε μία από αυτές, υπάρχουν ακόμη και φθαρμένα φύλλα ελενίτ, υλικό γνωστό για τις καρκινογόνες του ιδιότητες. Το πρόβλημα έχει καταγραφεί στην εφαρμογή από τις 7 Απριλίου, με διαδοχικές καταγγελίες πολιτών. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι και σήμερα καμία υπηρεσία δεν έχει παρέμβει.

Σε μία πυκνοκατοικημένη περιοχή, η εικόνα αυτή δεν αποτελεί απλώς υποβάθμιση. Συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, τον οποίο ο Δήμος γνωρίζει και αφήνει να διαιωνίζεται.

Οπως φαίνεται, οι πολίτες συμμετέχουν, καταγράφουν και ενημερώνουν. Η πόλη μιλά, αλλά οι υπηρεσίες αδυνατούν να απαντήσουν συνολικά.

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» ζήτησε τη θέση του Δήμου Πατρέων, πάνω στην αντιμετώπιση των πολλαπλών καταγγελιών των πολιτών, μέσω της εφαρμογής Patras Sense City, αλλά δεν υπήρξε απάντηση.

