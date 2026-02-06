Πατρινό Καρναβάλι 2026: Άνοιξε η έκθεση στολών στην Αγορά Αργύρη – Πρώτη «γεύση» πριν τις παρελάσεις

Σε εορταστικό κλίμα και σε μια ζεστή, αυθεντική καρναβαλική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 5ης Φεβρουαρίου τα εγκαίνια της έκθεσης των στολών των πληρωμάτων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 στην Αγορά Αργύρη.

Υπό τους ήχους του καρναβαλικού εμβατηρίου και γνωστών αποκριάτικων σκοπών και τραγουδιών από σχήμα της Δημοτικής Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Λούκα και με τις στολές των πληρωμάτων στο επίκεντρο να προκαλούν τα βλέμματα, οι επισκέπτες πήραν μια πρώτη γεύση από όσα θα δούμε στις φετινές παρελάσεις του τελευταίου Σαββατοκύριακου.

Καλωσορίζοντας τους επισκέπτες της έκθεσης ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας τόνισε ότι η φαντασία, η έμπνευση και η δημιουργικότητα που αποτυπώνεται στις στολές των πληρωμάτων και στη μεταμφίεση που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό και υλικό του Πατρινού Καρναβαλιού ταιριάζει θαυμάσια με τη μουσική της Μπάντας που καθρεφτίζει την αυθεντικότητα του Καρναβαλιού μας. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ ευχαρίστησε θερμά τα πληρώματα που ανταποκρίθηκαν και έφεραν τις στολές τους και αποτελούν γενικότερα συστατικό της επιτυχίας της διοργάνωσης καθώς και το σχήμα της Δημοτικής Μουσικής για τη συμμετοχή του στα εγκαίνια. Επίσης ευχαρίστησε τους εργαζόμενους όλου του Δήμου και τους Εθελοντές του Πατρινού Καρναβαλιού για την καταλυτική τους συμβολή στις εκδηλώσεις.

Οι στολές των πληρωμάτων που έχουν τοποθετηθεί στην Αγορά Αργύρη προκάλεσαν την προσοχή και το ενδιαφέρον των επισκεπτών, οι οποίοι τις φωτογράφιζαν και φωτογραφίζονταν μαζί τους. Μέσω της έκθεσης το κοινό βλέπει τις φετινές προτάσεις των πληρωμάτων και έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη συμμετοχή του για τις παρελάσεις του τελευταίου Σαββατοκύριακου. Στολές με τα καπέλα τους, με θέματα παντός καρναβαλικού καιρού και εποχής ή εμπνευσμένες από την επικαιρότητα, σατιρικές, χιουμοριστικές, καλλιτεχνικές, με έντονα χρώματα και πρωτοτυπία, αναπτύχθηκαν σε όλη την έκταση της Αγοράς Αργύρη και σας καλούν να τις ανακαλύψετε από κοντά.

H έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου καθημερινά.

Ώρες λειτουργίας έκθεσης για το κοινό:

Δευτέρα-Παρασκευή τις ώρες 9.00-14.00 και 17.00-21.00.

Σαββατοκύριακα τις ώρες 9.00-14.00.

