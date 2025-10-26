Πατρινό το πρώτο ελληνικό ουίσκι – Οι «Whisky Friends» εμφιάλωσαν τα πρώτα μπουκάλια

Οι «Whisky Friends», μια παρέα εννέα φίλων που ξεκίνησε από κοινές γευσιγνωσίες, κατάφεραν να δημιουργήσουν το πρώτο νόμιμα παραγόμενο ουίσκι της χώρας, εμφιαλωμένο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

26 Οκτ. 2025 20:00
Ενα όνειρο πέντε ετών και πολλές ώρες πειραματισμού πήρε σάρκα και οστά, με την παρουσίαση του πρώτου ελληνικού single malt ουίσκι που είναι… πατρινό. Οι «Whisky Friends», μια παρέα εννέα φίλων που ξεκίνησε από κοινές γευσιγνωσίες, κατάφεραν να δημιουργήσουν το πρώτο νόμιμα παραγόμενο ουίσκι της χώρας, εμφιαλωμένο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η πρώτη επίσημη παρουσίαση έγινε την περασμένη εβδομάδα στην Πάτρα: «Η φιλία μας προχώρησε και κάποια στιγμή, το 2019, είπαμε γιατί να μην υπάρχει ελληνικό ουίσκι. Το σκεφτήκαμε λίγο και αποφασίσαμε να το κάνουμε εμείς», ανέφερε ο Στέλιος Περιστέρης, πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού σωματείου. Μαζί του, οι Τάκης Παπαζήσης, Φάνης Σαλάτας, Κίμων Πολυκράτης, Γιάννης Χριστοφορίδης, Ντίνος Οικονομόπουλος, Τάκης Διάκος, Φραγκίσκος Σιγάλας και Τάσος Ρουμπείδης αποτελούν την ομάδα που υπέγραψε τη γέννηση του πρώτου ελληνικού single malt.

Οπως εξήγησε ο Γιάννης Χριστοφορίδης, η ιδέα συνοδεύτηκε από ενδελεχή μελέτη της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας, ταξίδια στη Σκωτία και αναζήτηση συνεργατών. «Θέλαμε να το κάνουμε νόμιμα και σωστά», είπε χαρακτηριστικά.

Η αναζήτηση ανθρώπων που θα μπορούσαν να στηρίξουν τεχνικά το εγχείρημα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020. Οι φίλοι συνάντησαν τον ζυθοποιό Αυγουστίνο Ευριπιώτη και στη συνέχεια τον αποσταγματοποιό Ανέστη Ζαμανόπουλο, που τους έφερε σε επαφή με τον Γιώργο Σταθόπουλο του πατρινού αποστακτηρίου CHRIS, όπου έγινε η παραγωγή. Η απόσταξη πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2021, και το ποτό ωρίμασε τρία χρόνια, όπως προβλέπει ο νόμος.

Οι υψηλές θερμοκρασίες της Ελλάδας δημιούργησαν απρόβλεπτες συνθήκες ωρίμασης. «Αντί να χάνουμε αλκοόλ, χάναμε νερό, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει ο αλκοολικός βαθμός», εξήγησε ο κ. Περιστέρης. Το πρόβλημα λύθηκε με προσεκτικές προσθήκες νερού, ώσπου, τον Ιούλιο του 2025, το προϊόν αναγνωρίστηκε επίσημα ως ουίσκι.

Τον Σεπτέμβριο εμφιαλώθηκαν 311 φιάλες, αλλά προς το παρόν όχι για εμπορική εκμετάλλευση, αλλά ως προϊόν φιλίας.
