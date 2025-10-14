Πατρών-Πύργου: O δρόμος που μας φέρνει κοντά, 15.000 οχήματα την ημέρα

Οι δύο πρώτοι μήνες δείχνουν την αναπτυξιακή δυναμική του έργου. Στους δύο πρώτους μήνες λειτουργίας του δρόμου δεν σημειώθηκε κανένα θανατηφόρο δυστύχημα.

14 Οκτ. 2025 20:00
Η παράδοση του μεγαλύτερου τμήματος του σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, μήκους 65 χιλιομέτρων από τα Καμίνια έως τον Πύργο, την 1η Αυγούστου 2025, αποτέλεσε ορόσημο για τη Δυτική Ελλάδα. Μετά από χρόνια αναμονής και καθυστερήσεων, το έργο που εντάσσεται στην Ολυμπία Οδό προσφέρει ήδη σημαντική αποσυμφόρηση στην κυκλοφορία και κυρίως αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας σε έναν από τους πιο επικίνδυνους παλιότερα οδικούς άξονες της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ολυμπίας Οδού, η μέση ημερήσια κυκλοφορία στο τμήμα Κυλλήνη – Πύργος (29 χλμ.) ανήλθε σε 5.250 οχήματα ανά κατεύθυνση, ενώ στη ζώνη Μιντιλόγλι – Κυλλήνη (46 χλμ.) καταγράφηκαν 10.200 οχήματα, ιδιαίτερα στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Τα στοιχεία αυτά, που αφορούν τους πρώτους δύο μήνες λειτουργίας, αντικατοπτρίζουν τη δυναμική του νέου δρόμου, ο οποίος εξυπηρετεί τόσο κατοίκους όσο και χιλιάδες τουρίστες που κινούνται προς τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηλείας.

Η διαδρομή διαθέτει δύο ζώνες ηλεκτρονικών διοδίων με μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής χωρίς προσωπικό, ενώ για το υπό κατασκευή τμήμα Μιντιλόγλι – Καμίνια (10 χλμ.), που αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία στις 30 Νοεμβρίου 2025, δεν υπάρχει χρέωση. Στον μετωπικό σταθμό Πύργου οι χρεώσεις ξεκινούν από 1,50 ευρώ για την πρώτη κατηγορία οχημάτων, ενώ στον πλευρικό σταθμό Αμαλιάδας οι τιμές κυμαίνονται από 0,80 έως 4,40 ευρώ.

Ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο είναι πως στους δύο πρώτους μήνες λειτουργίας του δρόμου δεν σημειώθηκε κανένα θανατηφόρο δυστύχημα, γεγονός που αποδίδεται στην αυξημένη επιτήρηση και στην άρτια υποδομή. Καθημερινά καταγράφονται περίπου 11 συμβάντα, τα μισά εκ των οποίων αφορούν ακινητοποιημένα οχήματα, τα οποία αντιμετωπίζονται άμεσα από την οδική βοήθεια και τα περιπολικά του αυτοκινητοδρόμου.

Συνολικά 60 εργαζόμενοι επανδρώνουν τα περίπολα και τα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας, λειτουργώντας σε 24ωρη βάση, ενώ δύο Τεχνικές Βάσεις – στο Ρίο και τον Πύργο – εξασφαλίζουν τη συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράλληλα, στο πλαίσιο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, εκπονούνται μελέτες σε 14 σημεία της Πατρών – Πύργου, με στόχο την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων.

Τέλος, στο πρώτο εξάμηνο του 2026 αναμένεται η λειτουργία τεσσάρων Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), δύο ανά κατεύθυνση, οι οποίοι θα διαθέτουν και υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — προσδίδοντας στον νέο αυτοκινητόδρομο και οικολογική διάσταση.
