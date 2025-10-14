Πατρών-Πύργου: O δρόμος που μας φέρνει κοντά, 15.000 οχήματα την ημέρα

Η παράδοση του μεγαλύτερου τμήματος του σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, μήκους 65 χιλιομέτρων από τα Καμίνια έως τον Πύργο, την 1η Αυγούστου 2025, αποτέλεσε ορόσημο για τη Δυτική Ελλάδα. Μετά από χρόνια αναμονής και καθυστερήσεων, το έργο που εντάσσεται στην Ολυμπία Οδό προσφέρει ήδη σημαντική αποσυμφόρηση στην κυκλοφορία και κυρίως αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας σε έναν από τους πιο επικίνδυνους παλιότερα οδικούς άξονες της χώρας.