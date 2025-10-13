Παυλόπουλος: «Οι αξιώσεις της Ελλάδας από τη Γερμανία παραμένουν νομικά ενεργές και αδιαπραγμάτευτες»

Με αφορμή τις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας στον Καλλικράτη Σφακίων, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε πως οι ελληνικές αξιώσεις έναντι της Γερμανίας για το κατοχικό δάνειο και τις αποζημιώσεις παραμένουν πλήρως ενεργές και δικαστικά επιδιώξιμες.

13 Οκτ. 2025 13:11
Pelop News

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης στα Σφακιά, για τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας στον Μαρτυρικό Καλλικράτη, μίλησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, με θέμα: «Το νομικώς ενεργό και δικαστικώς επιδιώξιμο των εν γένει απαιτήσεων της Ελλάδας κατά της Γερμανίας από την περίοδο της ναζιστικής θηριωδίας».

Ο κ. Παυλόπουλος, απευθυνόμενος στο κοινό, αναφέρθηκε στη βαριά ιστορική κληρονομιά του Καλλικράτη, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα χωριό που «κουβαλά στις πέτρες του τη μνήμη και το αίμα της Ιστορίας». «Με αισθήματα εθνικής ανάτασης αλλά και ανείπωτου πόνου βρίσκομαι για μία ακόμη φορά εδώ, για να αποτίσουμε φόρο τιμής στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας του Οκτωβρίου του 1943», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι ο Καλλικράτης χαρακτηρίστηκε ως “Χωριό των ολοκαυτωμάτων”, αφού κάηκε τέσσερις φορές μέσα στην ιστορία του – με πιο φρικτή την τελευταία, από τα στρατεύματα κατοχής του Σούμπερτ.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε αναλυτικά στα γεγονότα του 1943, όταν οι Γερμανοί, σε συνεργασία με ντόπιους συνεργάτες, έκαψαν ολοσχερώς το χωριό και εκτέλεσαν 32 κατοίκους, ανάμεσά τους γυναίκες και ηλικιωμένους. «Η Δικαιοσύνη της Ιστορίας απαιτεί από τους θύτες να ολοκληρώσουν τη συγγνώμη τους αποδίδοντας στην Ελλάδα αυτό που δικαιωματικά της ανήκει. Δεν πρόκειται για πράξη εκδίκησης, αλλά για πράξη δικαιοσύνης», υπογράμμισε.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος επανέλαβε τη σταθερή εθνική θέση ότι οι αξιώσεις της Ελλάδας κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας είναι ενεργές και δεν παραγράφονται — τόσο για το κατοχικό δάνειο, όσο και για τις αποζημιώσεις θυμάτων και καταστροφών.

Αναφερόμενος στη Συμφωνία του Λονδίνου του 1953 και το Σύμφωνο 2+4 του 1990, εξήγησε ότι η Γερμανία οφείλει νομικά και ηθικά να αναγνωρίσει και να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της: «Η επανενωμένη Γερμανία απέκτησε τότε ενιαία κυριαρχία και συνεπώς πλήρη ευθύνη για τα εγκλήματα του ναζισμού. Από τότε υπάρχει και η ικανότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της απέναντι στην Ελλάδα.»

Ο κ. Παυλόπουλος επικαλέστηκε και τη γνωμοδότηση του 2019 της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εμπειρογνωμόνων του Γερμανικού Κοινοβουλίου, η οποία –όπως ανέφερε– ενισχύει την ελληνική θέση, καθώς αναγνωρίζει ότι δεν τίθεται θέμα παραγραφής ή παραίτησης από τις αξιώσεις. «Η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθηκε των δικαιωμάτων της. Οι απαιτήσεις μας είναι νομικά ενεργές και δικαστικά επιδιώξιμες. Δεν ζητάμε εκδίκηση – ζητάμε δικαιοσύνη. Και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο», τόνισε με έμφαση.

Καταλήγοντας, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η χώρα μας οφείλει να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα, ακόμη και το δικαίωμα βέτο στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε να διασφαλίσει την απονομή δικαιοσύνης: «Η Γερμανία δεν μπορεί να ζητά από τους άλλους σεβασμό στη νομιμότητα, ενώ η ίδια την παραβιάζει. Η Ελλάδα θα επανέλθει, με ακόμη ισχυρότερα νομικά και ηθικά επιχειρήματα. Η μνήμη δεν διαγράφεται. Και η Δικαιοσύνη δεν παραγράφεται.»
