Παύλος Γερουλάνος στον Peloponnisos FM: «Ο κόσμος δεν θα μας συγχωρέσει, αν…»

Ο Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στον Peloponnisos fm, εστίασε στην ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να επικεντρωθεί στην προώθηση του προγράμματός του και στην αντιμετώπιση των μεγάλων κρίσεων που αντιμετωπίζει η χώρα, αντί να αναλώνεται σε εσωκομματικές συζητήσεις ή να αντιδρά στις κινήσεις άλλων πολιτικών παραγόντων, όπως ο Αλέξης Τσίπρας.

Ασκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην υπόθεση των Τεμπών, κάνοντας λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης, ενώ χαρακτήρισε «απίστευτη αστοχία» και «επικίνδυνη» την απόφαση για μεταφορά της ευθύνης του χώρου του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας.

Ο πρ. υπουργός τόνισε ότι το πραγματικό ζητούμενο για το ΠΑΣΟΚ είναι η αντιμετώπιση των θεμελιωδών προβλημάτων της χώρας:

«Υπάρχουν τρεις βασικές κρίσεις που δημιουργούν ένα σκηνικό που τρομάζει τον κόσμο:

• Η κρίση της ακρίβειας: Η δυσκολία των νοικοκυριών να αντεπεξέλθουν στο κόστος ζωής.

• Τα εθνικά θέματα: Η απομόνωση της χώρας και ο ρόλος της ως «ουραγού των εξελίξεων».

• Τα προβλήματα των θεσμών: Η φθορά της δημοκρατικής λειτουργίας.

Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικά σε αυτά τα ζητήματα, καθώς ο κόσμος δεν θα μας συγχωρέσει αν αυτό τον χρόνο που έχουμε να του μιλήσουμε, δεν μιλήσουμε για τις λύσεις που προτείνει το κόμμα σε θέματα όπως το δημογραφικό, η στήριξη της οικογένειας, η στέγαση και η ενέργεια.

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ

-Δεν θα πλήξει ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα τη δική σας δεξαμενή ψηφοφόρων;

Σε δημοκρατία ζούμε. Οποιος θέλει μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μέσα στο πλαίσιο του νόμου. Το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να ασχολείται με τις προσωπικές πολιτικές κινήσεις, αλλά με τα μεγάλα προβλήματα του τόπου, όπως είναι η ακρίβεια, τα εθνικά θέματα και η θεσμική κρίση. Η κύρια δεξαμενή ψηφοφόρων στην οποία στοχεύει το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι οι ψηφοφόροι άλλων κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά η τεράστια δεξαμενή ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που σήμερα δεν πάει στην κάλπη. Από τους ανθρώπους που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ το 2009, σήμερα λείπουν από τις κάλπες περίπου 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι.

Αυτοί οι άνθρωποι περιμένουνε εναγωνίως να τους δώσουμε μία δικαιολογία να έρθουνε στην κάλπη και να μας ψηφίσουνε. Η δικαιολογία αυτή δεν είχε δοθεί μέχρι πρόσφατα, λόγω της ανοχής στην κυβέρνηση. Τώρα, η αυξανόμενη δυσαρέσκεια και η αναζήτηση επιλογών από τον κόσμο δημιουργούν την κατάλληλη συνθήκη για την επιστροφή τους».

– Καταγράφεται όμως μια δημοσκοπική υστέρηση του ΠΑΣΟΚ και του αρχηγού του. Πώς τη σχολιάζετε;

Από το καλοκαίρι έχει συντελεστεί μια ουσιαστική αλλαγή στο πολιτικό κλίμα, η οποία δεν αποτυπώνεται πλήρως στις δημοσκοπήσεις, αλλά στα ποιοτικά τους στοιχεία. Η περίοδος ανοχής προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη και η διάθεση αποχής έχουν τελειώσει. Ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει να ανοίγει τα αφτιά του και αναζητά μια πολιτική αλλαγή. Το εκλογικό σώμα είναι πιο ευαίσθητο στις πολιτικές προτάσεις και αποστρέφεται τις συζητήσεις που εστιάζουν στα πρόσωπα αντί στα προβλήματα.

– Δεν τίθεται θέμα ηγεσίας για εσάς στο ΠΑΣΟΚ;

Οχι δεν ξεκινάω με αυτό. Μπαίνει θέμα στρατηγικής. Το έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ, καθώς ο κόσμος αναζητά εναλλακτική πρόταση. Η παρουσίαση του προγράμματος από τον πρόεδρο του κόμματος στη ΔΕΘ ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και πλέον είναι στο χέρι των στελεχών να το επικοινωνήσουν.

-Πάσχει το ΠΑΣΟΚ στον τομέα της επικοινωνίας;

Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Εχω κάνει κριτική μέσα στα όργανα για το τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο και υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα από ό,τι τα κάνουμε σήμερα.

-Πώς κρίνετε το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος υπό την κ. Καρυστιανού;

Εκφράζω τον σεβασμό μου στο δικαίωμά των οικογενειών των θυμάτων στα Τέμπη να διεκδικούν δικαιοσύνη, αλλά δεν θέλω να πολιτικοποιήσω το θέμα σχολιάζοντας σενάρια. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να μη λάμψει η αλήθεια και προσπαθεί να καλύψει τους ενόχους». Θέτω συγκεκριμένα αναπάντητα ερωτήματα:

– Γιατί η σύμβαση 717 πληρώθηκε, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ;

-Πώς ένας «λάθος σταθμάρχης» βρέθηκε στη «λάθος θέση»;

– Γιατί έγινε το «μπάζωμα» και πώς θα μαθευτούν τα λάθη για το μέλλον;

ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

-Πώς σχολιάζετε την απόφαση της κυβέρνησης να περάσει η ευθύνη του χώρου στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας;

Πρόκειται για μία απίστευτη αστοχία από τη μεριά του πρωθυπουργού και είναι άστοχη, αν δεν είναι και επικίνδυνη. Υπενθυμίζω τη δημοκρατική αρχή ότι την τάξη εντός της χώρας την επιβάλλει η Αστυνομία και όχι ο στρατός. Η πλατεία Συντάγματος ήταν ιστορικά ένας χώρος πολιτικής μόχλευσης και συζητήσεων και αντιδράσεων και πολλές φορές επαναστάσεων. Θεωρώ ότι οι κινητοποιήσεις στην πλατεία δεν συνιστούν ασέβεια προς το μνημείο, αλλά υπενθύμιση ότι η πηγή της δημοκρατίας είναι η συμμετοχή του κόσμου και ότι η εξουσία πάντα πρέπει να ελέγχεται».

