Πειραιάς: Εφιαλτικές στιγμές για 54χρονη έξω από σούπερ μάρκετ – Συνελήφθη 27χρονος για απόπειρα βιασμού

Στιγμές αγωνίας έζησε μια 54χρονη γυναίκα το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου στην περιοχή της Ακτής Κονδύλη, στον Πειραιά, όταν δέχθηκε επίθεση έξω από το σούπερ μάρκετ στο οποίο εργάζεται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 07:00, την ώρα που η γυναίκα βρισκόταν έξω από το κατάστημα. Εκεί την πλησίασε ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, να την έπιασε από τον λαιμό και να επιχείρησε να την ακινητοποιήσει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας προσπάθησε στη συνέχεια να της αφαιρέσει το εσώρουχο, με την 54χρονη να αντιδρά και να παλεύει για να τον απομακρύνει. Η αντίστασή της αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του και να προκαλέσει αναστάτωση στο σημείο.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και έσπευσαν άμεσα για να παρέμβουν. Ο φερόμενος ως δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, ενώ ακολούθησε η ταυτοποίησή του από τις Αρχές.

Πρόκειται, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, για 27χρονο παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, βρισκόταν παράνομα στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ η μαρτυρία της 54χρονης και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί αναμένεται να ρίξουν πλήρες φως στις συνθήκες της επίθεσης.

