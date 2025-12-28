Πένθος στον Προμηθέα: «Εφυγε» ο πατέρας του τεχνικού διευθυντή Γιάννη Ντάγιου

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«O Οργανισμός του Προμηθέα Πάτρας νιώθει την ανάγκη να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στον προπονητή και τεχνικό διευθυντή της Ακαδημίας μας, κ. Γιάννη Ντάγιο, για την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα. Οι σκέψεις μας σε αυτές τις δύσκολες ώρες είναι μαζί του.

Ως ελάχιστος φόρος τιμής, σε όλες τις αναμετρήσεις των Promitheas Park Tournaments ”Α. Μελιγδής” θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του εκλιπόντος».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



