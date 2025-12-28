Πένθος στον Προμηθέα: «Εφυγε» ο πατέρας του τεχνικού διευθυντή Γιάννη Ντάγιου
Ο προπονητής του Προμηθέα 2014 και τεχνικός διευθυντής του Οργανισμού Γιάννης Ντάγιος έχασε τον αγαπημένο του πατέρα, με την είδηση να σκορπίζει πένθος στη μεγάλη «οικογένεια» του Προμηθέα.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
«O Οργανισμός του Προμηθέα Πάτρας νιώθει την ανάγκη να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στον προπονητή και τεχνικό διευθυντή της Ακαδημίας μας, κ. Γιάννη Ντάγιο, για την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα. Οι σκέψεις μας σε αυτές τις δύσκολες ώρες είναι μαζί του.
Ως ελάχιστος φόρος τιμής, σε όλες τις αναμετρήσεις των Promitheas Park Tournaments ”Α. Μελιγδής” θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του εκλιπόντος».
