Περί 250 στη Βουλή και «νταβατζήδων» – Η συζήτηση για αλλαγή εκλογικού νόμου και τα σενάρια

Εφερε πάλι χθες στο δημόσιο διάλογο την ψήφιση νέου εκλογικού νόμου η κυβέρνηση. Μία ελληνική εκδοχή του Γερμανικού μοντέλου. Ητοι, αναδιάρθρωση των εκλογικών περιφερειών από 13 σε 7 (ή Δυτ. Ελλάδα π.χ. μαζί με την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά), μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200 έως 250, ενώ τα 3/5 αυτών να εκλέγονται σε μονοεδρικές περιφέρειες και τα 2/5 από λίστα.

ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ;

Η συζήτηση της αλλαγής του εκλογικού νόμου υπαγορεύεται από την ανάγκη της κυβέρνησης να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από τα θέματα που την ζημιώνουν (ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, Τέμπη, ακρίβεια, «πτυχίο» Λαζαρίδη κ.α.), ωστόσο το συγκεκριμένο θέμα που προτάσσει επικοινωνιακά δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να την ωφελήσει στον παρόντα πολιτικό χρόνο. Και τούτο διότι εισάγει μία πρόταση στον πολιτικό διάλογο, την ώρα που η ίδια έχει προφανείς δημοσκοπικές απώλειες και κυριαρχεί έντονη ανασφάλεια ανάμεσα στους βουλευτές της για την επανεκλογή τους.

ΑΠ’ ΤΟ ΧΕΡΙ

Με τα σημερινά δεδομένα θα εκλεγούν λιγότεροι στις προσεχείς βουλευτικές κάλπες, ενώ συνολικά θα είναι ακόμη πιο λίγοι οι βουλευτές αν και όταν ψηφιστεί και ισχύσει ο νέος εκλογικός νόμος. Αλλωστε, ποιος από τους συμμετέχοντες σε βουλευτικές κάλπες επιθυμεί, με τη δική του έγκριση, να έχει μικρότερο ποσοστό εκλογής; Ειρήσθω εν παρόδω, μία δική του διάσταση-τοποθέτηση είχαμε αποσπάσει, προ 25ετίας από τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Ηταν στο περιθώριο μίας κομματικής εκδήλωσης της ΝΔ στη Λευκάδα, πριν ακόμη εκλεγεί πρωθυπουργός. Και τότε στον δημόσιο διάλογο είχε τεθεί το ζήτημα μείωσης του αριθμού των βουλευτών και είχαμε ζητήσει τη γνώμη του κ. Καραμανλή. Σ’ εκείνη την ομήγυρη ήταν παρόντες, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος, ο τότε βουλευτής Λευκάδας και μετέπειτα περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Παν. Καβαδίας και ο γνωστός δημοσιογράφος των «Νέων» Γιάννης Πολίτης.

ΟΧΙ ΜΕΙΩΣΗ

Ο πρώην πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικά κατά της μείωσης των «300» της Βουλής με το εξής επιχείρημα:

«Θεωρητικά και λογικά, πιο εύκολα αποπειράται η διαπλοκή, άσχετα από την έκβαση της απόπειράς της, να διαβρώσει 200, παρά 300 βουλευτές.

Τρόπος του λέγειν, μακάρι να έμπαιναν και… 500 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο…».

Λίγο αργότερα ο Καραμανλής, σαν πρωθυπουργός, θα έκανε λόγο για 5 νταβατζήδες που θέλουν να ελέγχουν το δημόσιο βίο». Σήμερα που είναι και περισσότεροι οι «νταβατζήδες», φανταζόμαστε για πλείονα λόγο δεν έχει αλλάξει η άποψη…

Ο ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ

Ας γίνουν οι εκλογές το 2027, εφ’ όσον δεν αλλάζει γνώμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Πειραιώς, όμως, έχουν μπροστά τους από τώρα το «σταυρόλεξο» των ψηφοδελτίων και έναν σαφή προσανατολισμό προκειμένου να αντιμετωπισθεί η φθορά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης του τόπου από τη ΝΔ.

Ξέχωρα από τους εκλεγμένους βουλευτές, η ΝΔ αναζητά υποψηφίους στην επικράτεια με κοινωνικό εκτόπισμα, όπως και πρόσωπα που να στέκονται στον πολιτικό ανταγωνισμό.

Ενα τέτοιο πρόσωπο είναι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, που έρχεται σήμερα στην Πάτρα μαζί με τον γραμματέα οργανωτικού της ΝΔ Στέλιο Κονταδάκη και θα προεδρεύσουν στις 7 μ.μ. σε διευρυμένη νομαρχιακή συνέλευση, στο My Way.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ως παράδειγμα αναφέρεται ο κ. Κοντογεώργης για να καταδειχθεί ποιο προφίλ πολιτικού έχει ανάγκη η ΝΔ για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων της. Παρεμπιπτόντως, το όνομά του κ. Κοντογεώργη έχει συζητηθεί στην Πειραιώς για την Αχαΐα, αλλά συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες, αφού θεωρείται επικρατέστερη η κάθοδός του στην Α’ Αθηνών ή στην Ανατολική Αττική.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο αναζήτησης είναι βέβαιο ότι προσφέρεται σήμερα η επίσκεψη των δύο υψηλόβαθμων στελεχών της ΝΔ για σχετικές ζυμώσεις και καταγραφή πιθανών υποψηφίων βουλευτών από διάφορες «δεξαμενές» (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πανεπιστήμιο κ.ο.κ.).

ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ

Στο μεταξύ, καθαρή εικόνα υπάρχει για τον πρώην υπουργό Δημήτρη Αβραμόπουλο που εξελέγη το 2023 στην Ηλεία. Θεωρείται, βέβαιη, η μετακόμισή του στην Α’ Αθήνας. Αναπλήρωση, πάντως, του γειτονικού νομού με ένα ηχηρό όνομα θα υπάρξει, αφού ακούγεται έντονα η κάθοδος στην Ηλεία του Θόδωρου Σκυλακάκη.

