Πεσκόφ: «Θέλουμε μόνιμη ειρήνη, όχι κατάπαυση πυρός για την Ουκρανία»

Σε πλήρη εξέλιξη οι ετοιμασίες για την ανασκόπηση της χρονιάς που θα κάνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν στις 19 Δεκεμβρίου

16 Δεκ. 2025 12:45
Pelop News

Η Ρωσία παραμένει σταθερή στη θέση για την επίτευξη σταθερής ειρήνης και όχι για μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός που θα έδινε στην Ουκρανία χρόνο να ανασυνταχθεί και να προετοιμαστεί για τη συνέχιση του πολέμου, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολιάζοντας την πρόταση του Κιέβου για εκεχειρία τα Χριστούγεννα.

«Θέλουμε ειρήνη, δεν θέλουμε μια κατάπαυση του πυρός που θα δώσει στην Ουκρανία ανάσα και χρόνο για να προετοιμαστεί για τη συνέχιση του πολέμου. Θέλουμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, να πετύχουμε τους στόχους μας, να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να εγγυηθούμε την ειρήνη στην Ευρώπη για το μέλλον. Αυτό θέλουμε», δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Μόσχας απέναντι στις ουκρανικές πρωτοβουλίες για προσωρινή εκεχειρία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τοποθετήθηκε επίσης και για τις επαφές ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, διευκρινίζοντας ότι οι δύο ηγέτες δεν έχουν συνομιλήσει τηλεφωνικά μετά την επικοινωνία τους στις 16 Οκτωβρίου.

Η δήλωση Πεσκόφ ήρθε μετά από σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, στον απόηχο προηγούμενων δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι μίλησε πρόσφατα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε η συνομιλία.

Ερωτηθείς ευθέως αν υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο προέδρων μετά τη συνομιλία της 16ης Οκτωβρίου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε μονολεκτικά: «Όχι».

Τέλος, ο Πεσκόφ τόνισε πως βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι ετοιμασίες για την ανασκόπηση της χρονιάς που θα κάνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν στις 19 Δεκεμβρίου.

