Πέθανε ο Γκοπιτσάντ Χιντούτζα, περισσότερα από 45 δισ. δολάρια η περιουσία του

Στα 85 του χρόνια πέθανε πο Γκοπιτσάντ Χιντούτζα, επικεφαλής της πλουσιότερης οικογένειας της Βρετανίας,, αφήνοντας μια τεράστια περιουσία και εταιρείες όπου εργάζονται περίπου 200.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Ο Χιντούτζα και η οικογένειά του έκαναν την περιουσία τους διοικώντας τον όμιλο Hinduja Group, ο οποίος δραστηριοποιείται σε ποικίλους τομείς, όπως τα χρηματοοικονομικά, τα μέσα ενημέρωσης και τα πετρελαιοειδή. Η οικογένεια διαθέτει επίσης σημαντική ακίνητη περιουσία στο κεντρικό Λονδίνο.

Ήταν ο δεύτερος από τέσσερις αδελφούς που έλεγχαν την επιχείρηση για δεκαετίες. Ο μεγαλύτερος από τους τέσσερις, ο Σριτσάντ (αριστερά στη φωτογραφία), πέθανε το 2023 σε ηλικία 87 ετών, αναφέρει το BBC.

Είχε ξεκινήσει από μια μικρή επιχείρηση κλωστοϋφαντουργίας και εμπορίου στην Ινδία, η οποία ήταν του πατέρα του. Σταδιακά μετατράπηκε σε μία από τις μεγαλύτερες της Ινδίας και σε παγκόσμιο όμιλο εταιρειών.

Στην πιο πρόσφατη λίστα πλουσίων που κατάρτισαν οι Sunday Times η καθαρή περιουσία της οικογένειας υπολογίστηκε σε περίπου 45 δισεκατομμύρια δολάρια (35 δισ. λίρες). Κατέλαβαν επίσης το 2024 την 11η θέση στη λίστα του Forbes με τους 100 πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ινδίας.

Ο Χιντούτζα παρέμενε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν ενεπλάκη σε αμφιλεγόμενη υπόθεση το 2001, η οποία οδήγησε στην παραίτηση του λόρδου Μάντελσον από το βουλευτικό αξίωμα.

Δεν είναι γνωστό ποιος θα αναλάβει τώρα την ηγεσία του ομίλου.

