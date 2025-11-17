Πέθανε ο καθηγητής-μαιευτήρας Νίκος Παπανικολάου, η σχέση του με την Ναύπακτο

Θλίψη για τον θάνατο του καθηγητή Νίκου Παπανικολάου σε ηλικία 99 ετών. Πρωτοπόρος Μαιευτήρας και ιδρυτής της πρώτης Τράπεζας Σπέρματος. Καταγόταν από τον Πλάτανο Ναυπακτίας

Πέθανε ο καθηγητής-μαιευτήρας Νίκος Παπανικολάου, η σχέση του με την Ναύπακτο
17 Νοέ. 2025 9:15
Pelop News

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών ο διακεκριμένος καθηγητής Νίκος Παπανικολάου, κορυφαίος ειδικός στη Μαιευτική και Γυναικολογία. Ήταν ο ιδρυτής της πρώτης Τράπεζας Σπέρματος στην Ελλάδα και προσωπικός γιατρός πολλών καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων και της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Ο Νίκος Παπανικολάου διακρίθηκε ως πρωτοπόρος στον τομέα της γονιμότητας, ιδρύοντας την πρώτη Τράπεζα Σπέρματος στην Ελλάδα. Το επίτευγμα αυτό συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Με εκτεταμένη κλινική πρακτική και συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, εδραίωσε τη φήμη του ως μία από τις εξέχουσες επιστημονικές προσωπικότητες της εποχής.

Κατά την περίοδο της Κατοχής, ο Παπανικολάου ενεπλάκη ενεργά στην Εθνική Αντίσταση, γεγονός που επηρέασε βαθιά τη ζωή και τις απόψεις του. Στις επόμενες δεκαετίες, υπηρέτησε ως προσωπικός ιατρός καλλιτεχνών και θεατρικών προσωπικοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αποκτώντας την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό του περιβάλλοντός του.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου καταγωγής του, του Πλατάνου Ναυπακτίας. Με δική του πρωτοβουλία δημιουργήθηκαν το Λαογραφικό Μουσείο και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, τα οποία λειτουργούν σήμερα ως σημαντικοί θεματοφύλακες της ιστορικής μνήμης και της τοπικής ταυτότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:09 Η Πάτρα στο τιμόνι της κρουαζιέρας – Συνέδριο για τη νέα εποχή του θαλάσσιου τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα
13:04 Γηροκομείο της φρίκης στην Κυψέλη: Ελλείψεις ακόμη και σε σαπούνια και πάνες – Εργαζόμενοι μιλούν για εγκατάλειψη
13:00 Υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο: Γραφειοκρατία, ΣτΕ και τοπικές αντιδράσεις – Οι «εξετάσεις» της Πολιτείας
12:59 Πάτρα: «Έπνιξε» κάδο με γυαλιά και μπάζα στα Βραχνέικα και πλήρωσε το τίμημα – Πρόστιμο σε επαγγελματία από τον Δήμο ΦΩΤΟ
12:52 ΝΟΠ :Με πυρετό έπαιξε ο Σέρβος
12:51 Αγρίνιο: Σύλληψη άνδρα με καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένη κλοπή
12:49 Κομισιόν: Σταθερή ανάπτυξη 2,1% για την Ελλάδα το 2025 – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 η ανεργία
12:45 Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις σε λίγες ώρες για ναρκωτικά και οπλοκατοχή
12:42 «Ένα λουλούδι για τη μνήμη»: Πλήθος στο Πολυτεχνείο 52 χρόνια μετά – Αυστηρά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας
12:38 Νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό – Η Ελλάδα αποκτά 4η φρεγάτα Belharra με βαλλιστικούς πυραύλους
12:29 Θεσσαλονίκη: 80χρονος ανατίναξε το σπίτι του γιου του – «Ήταν περιουσία που φτιάξαμε με ιδρώτα»
12:26 Πάτρα: 15χρονος οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο – 13χρονος συνοδηγός, σύλληψη και για τη μητέρα
12:21 Αγρίνιο: 17χρονη λιποθύμησε από αλκοόλ – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:16 Νέο κύμα κακοκαιρίας «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα – 48 ώρες με βροχές και καταιγίδες, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
12:07 Δήμας: Σε 20 ημέρες παραδίδεται η Πατρών–Πύργου – Παρών στα εγκαίνια ο Μητσοτάκης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Δυο ενστάσεις και προσωρινό μπλόκο στην ανακατασκευή του κολυμβητηρίου της Αγυιάς
12:00 Πάτρα: Ακόμα περιμένουν το… τοιχίο αντιστήριξης στο Γηροκομειό – «Φυλακισμένοι» στα σπίτια τους
12:00 Πάτρα: Σε κρίσιμη καμπή η υπόθεση των 12 συμβασιούχων της ΔΕΥΑΠ
11:53 Ιστορική η «τεσσάρα» που δέχθηκε η Παναχαϊκή
11:50 «Το μυστικό της ευτυχίας»: Μια βραδιά για γονείς και παιδιά από τη «Διέξοδο» Αιγίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ