Πέθανε ο καθηγητής-μαιευτήρας Νίκος Παπανικολάου, η σχέση του με την Ναύπακτο

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών ο διακεκριμένος καθηγητής Νίκος Παπανικολάου, κορυφαίος ειδικός στη Μαιευτική και Γυναικολογία. Ήταν ο ιδρυτής της πρώτης Τράπεζας Σπέρματος στην Ελλάδα και προσωπικός γιατρός πολλών καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων και της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Ο Νίκος Παπανικολάου διακρίθηκε ως πρωτοπόρος στον τομέα της γονιμότητας, ιδρύοντας την πρώτη Τράπεζα Σπέρματος στην Ελλάδα. Το επίτευγμα αυτό συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Με εκτεταμένη κλινική πρακτική και συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, εδραίωσε τη φήμη του ως μία από τις εξέχουσες επιστημονικές προσωπικότητες της εποχής.

Κατά την περίοδο της Κατοχής, ο Παπανικολάου ενεπλάκη ενεργά στην Εθνική Αντίσταση, γεγονός που επηρέασε βαθιά τη ζωή και τις απόψεις του. Στις επόμενες δεκαετίες, υπηρέτησε ως προσωπικός ιατρός καλλιτεχνών και θεατρικών προσωπικοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αποκτώντας την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό του περιβάλλοντός του.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου καταγωγής του, του Πλατάνου Ναυπακτίας. Με δική του πρωτοβουλία δημιουργήθηκαν το Λαογραφικό Μουσείο και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, τα οποία λειτουργούν σήμερα ως σημαντικοί θεματοφύλακες της ιστορικής μνήμης και της τοπικής ταυτότητας.

