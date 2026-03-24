Πέθανε ο Τζίνο Πάολι – Σίγησε μια από τις πιο εμβληματικές φωνές του ιταλικού τραγουδιού

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Ιταλός τραγουδοποιός Τζίνο Πάολι, βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο της μουσικής στην Ιταλία. Ο θάνατός του έγινε γνωστός την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, με την οικογένειά του να αναφέρει ότι έφυγε ήρεμα, έχοντας δίπλα του τους δικούς του ανθρώπους. Ήταν 91 ετών.

Ο Τζίνο Πάολι υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές μορφές του ιταλικού τραγουδιού, με μακρά διαδρομή που άφησε έντονο αποτύπωμα στη μουσική της χώρας του. Το όνομά του συνδέθηκε με σπουδαίες επιτυχίες, όπως το «Sapore di sale» και το «Il cielo in una stanza», τραγούδια που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές και τον καθιέρωσαν ως κορυφαίο εκπρόσωπο της λεγόμενης «γενοβέζικης σχολής» τραγουδοποιών.

Γεννημένος στις 23 Σεπτεμβρίου 1934 στο Μονφάλκονε, κοντά στην Τεργέστη, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γένοβα, πόλη με την οποία ταυτίστηκε καλλιτεχνικά και προσωπικά. Το 1959 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο και από πολύ νωρίς ξεχώρισε για το ιδιαίτερο ύφος και τη γραφή του, ξεκινώντας μια πορεία που έμελλε να ξεπεράσει τις έξι δεκαετίες.

Με το πέρασμα των χρόνων, ο Πάολι αναδείχθηκε σε μία από τις εμβληματικές μορφές της ιταλικής τραγουδοποιίας, με ένα βιογραφικό γεμάτο επιτυχίες, δισκογραφία, συνεργασίες και σταθερή παρουσία στη δημόσια ζωή της χώρας του. Η συμβολή του θεωρείται καθοριστική για την εξέλιξη της ιταλικής ποπ και του έντεχνου τραγουδιού.

Η προσωπική του ζωή είχε επίσης απασχολήσει κατά καιρούς τη δημοσιότητα. Στο παρελθόν είχε συνδεθεί ερωτικά με την Ορνέλα Βανόνι, με την οποία συνεργάστηκε και καλλιτεχνικά, ηχογραφώντας γνωστές επιτυχίες και εμφανιζόμενος μαζί της σε συναυλίες. Γνωστή είχε γίνει και η σχέση του με την ηθοποιό Στεφάνια Σαντρέλι.

Μία από τις πιο δραματικές στιγμές της ζωής του ήταν το 1963, όταν αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Επέζησε, καθώς η σφαίρα δεν έφτασε στην καρδιά, ένα περιστατικό που είχε σημαδέψει τη δημόσια εικόνα του και είχε συνδεθεί με τη θυελλώδη προσωπική του διαδρομή.

Με τον θάνατό του κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ιταλική μουσική, καθώς ο Τζίνο Πάολι δεν υπήρξε απλώς ένας δημοφιλής τραγουδοποιός, αλλά μια μορφή που συνέδεσε το όνομά της με τη διαχρονία, τη λυρικότητα και μια ολόκληρη εποχή του ιταλικού τραγουδιού.

