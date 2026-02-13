Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία, τραυματίστηκε ο οδηγός

Στην Αθήνα τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία στα Πετράλωνα, τραυματίστηκε ο οδηγός

Ένα τρόλεϊ προσέκρουσε σε πολυκατοικία το βράδυ της Παρασκευής (13/2) στα Πετράλωνα.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Κυκλώπων 37.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός. Μέσα στο τρόλεϊ δεν υπήρχαν επιβάτες.

