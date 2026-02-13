Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία, τραυματίστηκε ο οδηγός
Δεν υπήρχαν επιβάτες
Στην Αθήνα τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία στα Πετράλωνα, τραυματίστηκε ο οδηγός
Ένα τρόλεϊ προσέκρουσε σε πολυκατοικία το βράδυ της Παρασκευής (13/2) στα Πετράλωνα.
Περίεργος καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις, αλλά η θερμοκρασία θα διατηρήσει τις υψηλές τιμές
Το περιστατικό συνέβη στην οδό Κυκλώπων 37.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός. Μέσα στο τρόλεϊ δεν υπήρχαν επιβάτες.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News