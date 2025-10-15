Πετρέλαιο θέρμανσης – Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας

Ο υπουργός Περιβάλλονος  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Πετρέλαιο θέρμανσης - Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας
15 Οκτ. 2025 10:51
Pelop News

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλονος  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, το πετρέλαιο θέρμανσης η διάθεση του οποίου άρχισε σήμερα Τετάρτη 15/10/2025, βρίσκεεται στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας, 7- 8% χαμηλότερη από πέρυσι/

Πετρέλαιο θέρμανσης: Από σήμερα η διάθεση, τι απαιτείται για την επιδότηση

Ο κ. Παπαστάρου μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, σημείωσε ότι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης μέχρι τέλος Οκτωβρίου, με προϋπολογισμό περίπου 200 εκατ. ευρώ, η οποία και θα ωφελήσει 1.200.000 πολίτες. Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθεί η πρώτη δόση, περίπου το 60% του επιδόματος, ποσοστό που μεταφράζεται σε επίδομα ύψους από 100 έως 800 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, το οποίο μπορεί να φθάσει και τα 1.000 και 1.200 ευρώ για τους κατοίκους περιοχών που δοκιμάζονται από χαμηλές θερμοκρασίες.

Απαντώντας εξάλλου, σε ερώτηση για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), ο κ. Παπασταύρου εκτίμησε ως πολύ «σημαντικό και θετικό» ότι το ΣτΕ φέρεται να έκρινε συνταγματικό το Προεδρικό Διάταγμα για τη δόμηση, στο πλαίσιο του ΝΟΚ, τονίζοντας ότι το Π.Δ. βάζει τέλος στις οικοδομικές ασάφειες, οι οποίες είχαν ακινητοποιήσει την οικοδομή. «Υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που “περάσαμε” την άνοιξη, τώρα με το Προεδρικό Διάταγμα που το Συμβούλιο της Επικρατείας φέρεται να έκρινε συνταγματικό -αναμένουμε τη δημοσίευση της Απόφασης-, το θεσμικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο στο τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις. Βάζουμε ένα τέρμα σε όλη αυτή την οικοδομική ασάφεια που υπήρχε, η οποία είχε ακινητοποιήσει την οικοδομή», είπε ο υπουργός, καταλήγοντας ότι η οικοδομική δραστηριότητα είναι ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.

 
