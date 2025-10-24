Πετρούνιας: «Εχουμε πολλή δουλειά μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες»

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα με ανάρτηση του στα social media, έδειξε την απογοήτευση του για το γεγονός ότι δεν βρέθηκε στο βάθρο των νικητών, αλλά φρόντισε να στείλει το μήνυμα για τη συνέχεια θέτοντας από τώρα ως στόχο το Λος Άντζελες και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Πετρούνιας: «Εχουμε πολλή δουλειά μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες»
24 Οκτ. 2025 16:52
Pelop News

Το 5ο μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν ήρθε για τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος περιορίστηκε στην κατάκτηση της 5ης θέσης στον τελικό των κρίκων στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα με ανάρτηση του στα social media, έδειξε την απογοήτευση του για το γεγονός ότι δεν βρέθηκε στο βάθρο των νικητών, αλλά φρόντισε να στείλει το μήνυμα για τη συνέχεια θέτοντας από τώρα ως στόχο το Λος Άντζελες και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αναλυτικά το ποστάρισμα του Πετρούνια:


Κάποιες φορές κερδίζεις και κάποιες φορές μαθαίνεις , έτσι είναι ο Πρωταθλητισμός !
Διορθώνουμε ό,τι χρειάζεται τώρα γιατί έχουμε πολλή δουλειά μέχρι το LA2028 !
Ευχαριστώ την οικογένειά μου που είναι πάντα δίπλα μου και όσους με στηρίζουν !
Προχωράμε δυναμικά»,
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 Διαβήτης: Διαμαρτυρία πασχόντων για διακοπή χορήγησης ταινιών – Η μέτρηση είναι θέμα ζωής
19:55 Ζάκυνθος: Τα στοιχεία του 36χρονου, που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών
19:45 Σοκ, νεκρός τουρίστας εν πλω στο κρουαζιερόπλοιο Aidablu
19:37 Αμερικανική επίθεση σε «ναρκοτρομοκράτες», 6 νεκροί σε σκάφος που διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική
19:29 «Θα σας σκοτώσω, θα σας σφάξω, θα σας βγάλω τα μάτια», 21 μήνες φυλάκιση για τις απειλές
19:20 «Ζώνη, σώμα και κάθισμα είχαν γίνει ένα», αποκαλύψεις σοκ για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
19:10 Μπονέλης στον Peloponnisos FM: «Κανένας θάνατος λουόμενου το καλοκαίρι του 2025»
19:00 Πάτρα – Αρχαιολογικό Μουσείο: Τα μέτρα για να μη γίνουν τα… του Λούβρου
18:55 Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
18:47 Καιρός: Μετά τις βροχές και καταιγίδες, πάλι άνοδος της θερμοκρασίας
18:37 Η Γενετική μας ιστορία μπορεί να σώσει ζωές
18:33 Κέλλας στη Βουλή: «Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς σε Ελλάδα και Ευρώπη»
18:23 Φοινικούντα: «Φοβάμαι για τη ζωή μου, θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι»
18:15 Δυτική Αχαΐα: Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών
18:11 Οι «σφυρίχτρες» για την διπλή μάχη του ΝΟΠ με Πανιώνιο
18:00 Διεύθυνση Μεταφορών: Η Βασιλική Καραμπάτσου μιλάει στην «Π» για τις υποθέσεις σε Αίγιο, Αμαλιάδα και Πάτρα
17:53 Που θα δείτε Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός και Μπάγερν-Ολυμπιακός
17:45 Γιορτάζοντας τη ζωή και τη σοφία των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας – Μια μοναδική δράση της Cο2gether στην Πάτρα.
17:43 Το μεγάλο «μυστικό» με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, γιατί ψάχνουν πόσοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία το ίδιο βράδυ
17:38 «Ο μπαμπάς χτύπησε την μαμά», τα δακρυσμένα μάτια του 4χρονου κοριτσιού αποκάλυψαν την κακοποίηση στο Κορωπί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ