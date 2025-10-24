Πετρούνιας: «Εχουμε πολλή δουλειά μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες»

Το 5ο μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν ήρθε για τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος περιορίστηκε στην κατάκτηση της 5ης θέσης στον τελικό των κρίκων στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα με ανάρτηση του στα social media, έδειξε την απογοήτευση του για το γεγονός ότι δεν βρέθηκε στο βάθρο των νικητών, αλλά φρόντισε να στείλει το μήνυμα για τη συνέχεια θέτοντας από τώρα ως στόχο το Λος Άντζελες και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αναλυτικά το ποστάρισμα του Πετρούνια:

Κάποιες φορές κερδίζεις και κάποιες φορές μαθαίνεις , έτσι είναι ο Πρωταθλητισμός !

Διορθώνουμε ό,τι χρειάζεται τώρα γιατί έχουμε πολλή δουλειά μέχρι το LA2028 !

Ευχαριστώ την οικογένειά μου που είναι πάντα δίπλα μου και όσους με στηρίζουν !

Προχωράμε δυναμικά»,

