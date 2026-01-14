«Πιάστηκαν» on air Καιρίδης – Ανεστίδης για τα αγροτικά μπλόκα

Ενταση με τους τόνους να ανεβαίνουν, στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΣΚΑΪ ανάμεσα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη, και τον αγροτοσυνδικαλιστή των Μαλγάρων, Κώστα Ανεστίδη, με αφορμή τόσο τη χθεσινή Τρίτη 13/01/2026, συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και εκπροσώπους αγροτικών μπλόκων όσο και την απόφαση του μπλόκου των Μαλγάρων να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις χωρίς να ικανοποιούνται από τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Καιρίδης απευθύνθηκε στον κ. Ανεστίδη, ρωτώντας τον αν υπάρχει άλλος κλάδος στον οποίον να μην πληρώνει ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο και να υπάρχει φτηνό αγροτικό ρεύμα. «Η κοινωνία το ζητάει εδώ και χρόνια. Υπάρχει επιδότηση 150 εκατομμυρίων, πηγαινοέρχεται ο κ. Θεοδωρόπουλος του ΣΕΒ και ακόμη δεν έχει γίνει. Και σε εσάς η κιλοβατώρα είναι στο μισό αυτού που πληρώνει ο υπόλοιπος Έλληνας, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αυτό», όπως είπε ο «γαλάζιος» βουλευτής, με τον αγροτοσυνδικαλιστή να του απαντά «αυτό είναι δικό σας θέμα, διότι εσείς μας ανεβάσατε τα κόστη στα χωράφια».

Οι τόνοι ανέβηκαν αμέσως μετά, όταν ο κ. Καιρίδης διαμαρτυρήθηκε πως ως Θεσσαλονικιός έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στα Μάλγαρα και ο κ. Ανεστίδης σχολίασε «καλά σας κάναμε».

Αναλυτικά ο διάλογος:

Καιρίδης: Είμαι Θεσσαλονικιός και με έχετε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ στα Μάλγαρα, πάρα πολύ έχω ταλαιπωρηθεί στα Μάλγαρα.

Ανεστίδης: Καλά σας κάναμε, καλά σας κάναμε.

Καιρίδης: Εμάς καλά κάνατε; Τον ελληνικό λαό τον τιμωρείτε; Από τον ελληνικό λαό ζητάτε τα χρήματα; Γιατί κάποιος πληρώνει αυτά τα χρήματα.

Ανεστίδης: Πετάτε την μπάλα στο κανναβάτσο, κ. Καιρίδη. Άλλο σας λέω, άλλο μου λέτε.

Καιρίδης: Εσείς την πετάτε 45 μέρες τώρα και δεν έρχεστε στον διάλογο.

