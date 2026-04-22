Τη θέση ότι η Ελλάδα έχει καλύψει σημαντική απόσταση τα τελευταία χρόνια, αλλά εξακολουθεί να έχει ανοιχτά μέτωπα που απαιτούν ταχύτητα, επιμονή και αποτελεσματικότητα, διατύπωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στην εκδήλωση της Stanton Chase με θέμα «Leadership in the New Era».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε έμφαση στο περιβάλλον διαρκών κρίσεων μέσα στο οποίο καλούνται πλέον να λαμβάνουν αποφάσεις τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας πως η έννοια της ηγεσίας δεν μπορεί να εξετάζεται έξω από το διεθνές και τεχνολογικό πλαίσιο της εποχής.

Στην τοποθέτησή του, στάθηκε ιδιαίτερα στη φράση ότι «οι άνθρωποι της γενιάς μου θέλουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα, ακόμη γρηγορότερα και ακόμη καλύτερα», συνδέοντάς την με την ανάγκη για απτά αποτελέσματα και όχι μόνο για θεωρητικές αναλύσεις γύρω από τη διακυβέρνηση και την άσκηση εξουσίας.

Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που, κατά τον Πιερρακάκη, καθορίζουν την εποχή

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιέγραψε τέσσερις βασικές παγκόσμιες δυναμικές που, όπως είπε, διαμορφώνουν πλέον το πεδίο λήψης αποφάσεων.

Η πρώτη αφορά τη μετατόπιση ισχύος από τη Δύση προς την Ανατολή. Η δεύτερη σχετίζεται με τη διάχυση ισχύος από το κράτος προς τον ιδιωτικό τομέα, τις οργανώσεις και τους ίδιους τους πολίτες. Η τρίτη, την οποία χαρακτήρισε ίσως και τη σημαντικότερη, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ολοένα ταχύτερη τεχνολογική εξέλιξη, με αναφορές τόσο στην τεχνητή νοημοσύνη όσο και στη βιοτεχνολογία. Τέλος, μίλησε για τη βίαιη επιστροφή της γεωπολιτικής, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν πλέον άμεσα τις οικονομίες και τις κυβερνητικές αποφάσεις.

Όπως υπογράμμισε, οι μεταβολές αυτές εξελίσσονται με εκθετική ταχύτητα, την ώρα που το ανθρώπινο μυαλό και τα πολιτικά συστήματα δυσκολεύονται συχνά να προσαρμοστούν στον ίδιο ρυθμό.

Οι κρίσεις από το 2019 και μετά

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην πυκνότητα των κρίσεων που, όπως είπε, κλήθηκε να διαχειριστεί η κυβέρνηση από το 2019 και μετά. Έκανε λόγο για την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, την πίεση στα ελληνικά σύνορα και μια σειρά από νέες προκλήσεις που, όπως υποστήριξε, κανείς δεν θα μπορούσε εύκολα να προβλέψει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δυσκολία για τη χώρα ήταν διπλή: από τη μία έπρεπε να διαχειριστεί απρόβλεπτες διεθνείς κρίσεις και από την άλλη να προχωρήσει σε εκκρεμότητες που, όπως τόνισε, είχαν παραμείνει άλυτες επί χρόνια, όπως η φοροδιαφυγή, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και άλλες μεγάλες μεταρρυθμίσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες, αλλά και από τα πρόσωπα και τις ομάδες που μπορούν να διαβάσουν τη συγκυρία και να κινηθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Η αναφορά στο 13033 και ο ρόλος των ομάδων

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της ομιλίας του ήταν η αναφορά στο πρώτο lockdown και στη δημιουργία του 13033. Ο κ. Πιερρακάκης περιέγραψε πώς, όπως είπε, η ιδέα για τη λύση με τον πενταψήφιο αριθμό προέκυψε από συνεργάτη του στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θέλοντας έτσι να δείξει πόσο κρίσιμο ρόλο παίζουν οι σωστές ομάδες στην υλοποίηση αλλαγών υπό πίεση.

Με το παράδειγμα αυτό επιχείρησε να τονίσει ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις και οι γρήγορες αποφάσεις δεν είναι έργο ενός προσώπου, αλλά αποτέλεσμα επιλογής ικανών ανθρώπων και συλλογικής δουλειάς.

«Οι τίτλοι δεν λένε πολλά, αυτό που μετρά είναι τι παραδίδεις»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο υπουργός υποστήριξε ότι οι τίτλοι και οι θέσεις δεν έχουν από μόνοι τους μεγάλη σημασία, εάν δεν συνοδεύονται από πραγματική δυνατότητα υλοποίησης αλλαγών. Όπως ανέφερε, το ουσιαστικό ζήτημα είναι τι μπορεί να πετύχει κάποιος στην πράξη μαζί με άλλους και πώς μετατρέπει την επιρροή ή την ισχύ του σε κοινωνικό αποτέλεσμα.

Σε αυτή τη γραμμή, τόνισε ότι η στρατηγική δεν πρέπει να μένει στα λόγια, αλλά να ταυτίζεται με την παράδοση έργου, με το να υλοποιούνται αποφάσεις και να παράγονται αποτελέσματα στο πεδίο.

Η εικόνα της Ελλάδας και η σύγκριση με το 2015 και το 2019

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης και στη θέση της Ελλάδας σήμερα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει πετύχει πολλά σε σχέση με το παρελθόν. Αναφέρθηκε στην πρόοδο της οικονομίας, στην αποκλιμάκωση του χρέους, στους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά και στη μείωση της ανεργίας.

Όπως είπε, αν κάποιος συγκρίνει τη σημερινή εικόνα με το 2015 ή το 2019, θα διαπιστώσει ότι η χώρα έχει καλύψει «πάρα πολύ μεγάλη απόσταση». Παράλληλα, όμως, αναγνώρισε ότι τα προβλήματα εξακολουθούν να είναι παρόντα στον δημόσιο διάλογο και ότι οι επιτυχίες δεν αναιρούν τις εκκρεμότητες που απομένουν.

Χρησιμοποιώντας μάλιστα ένα παράδειγμα από το παιχνίδι Tetris, σημείωσε ότι στην πολιτική «οι επιτυχίες εξαφανίζονται, τα λάθη συσσωρεύονται», για να υπογραμμίσει ότι οι κυβερνήσεις κρίνονται διαρκώς και πως η διαχείριση των λαθών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής πράξης.

Η σημασία του λάθους και της διόρθωσης

Ο υπουργός είπε ακόμη ότι όποιος ασκεί δημόσιο ρόλο πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί με ειλικρίνεια λέξεις όπως «λάθος» και «συγγνώμη», αλλά κυρίως να μαθαίνει από τα λάθη και να τα μετατρέπει σε καλύτερη πρακτική.

Κατά τον ίδιο, αυτό είναι στοιχείο ωριμότητας και προϋπόθεση για να προχωρά μια χώρα μπροστά, ιδίως σε περιόδους πολλαπλών προκλήσεων και συνεχών απαιτήσεων.

Το μήνυμα της επόμενης ημέρας

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επέμεινε ότι η γενιά του έχει λάβει το μήνυμα της εποχής και θέλει να προχωρήσει σε περισσότερες αλλαγές, με μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερα αποτελέσματα.

Το βασικό του επιχείρημα ήταν ότι η πρόοδος που έχει ήδη σημειωθεί δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό, αλλά να λειτουργεί ως αφετηρία για τη συνέχεια. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να συνδέσει την έννοια της ηγεσίας όχι με τη θεωρία ή τη ρητορική, αλλά με τη διαρκή ικανότητα να αναγνωρίζεις τις νέες συνθήκες, να οργανώνεις ομάδες και να φέρνεις μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



