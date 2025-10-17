Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: «Να γίνουμε Εσθονία σε όλη την Ευρώπη» – Η Ελλάδα πρότυπο ψηφιακής μεταρρύθμισης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσίασε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τη μεταρρυθμιστική πορεία της Ελλάδας στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και του φορολογικού συστήματος, προβάλλοντας τη χώρα ως παράδειγμα αποτελεσματικής ψηφιακής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε υψηλού επιπέδου πάνελ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με θέμα «Στρατηγικές για το Μέλλον: Ψηφιοποίηση της Οικονομίας και Τεχνητή Νοημοσύνη», συμμετείχε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσιάζοντας τη μεταρρυθμιστική εμπειρία της Ελλάδας στην ψηφιοποίηση του κράτους και του φορολογικού συστήματος.

Στη συζήτηση έλαβαν μέρος ο υπουργός Οικονομικών της Εσθονίας Jurgen Ligi και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Λιβάνου Kamal Shehadi, με συντονίστρια την Ela Dabla-Norris, αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΔΝΤ.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε το ελληνικό μοντέλο ψηφιακής μεταρρύθμισης, τονίζοντας ότι η ψηφιοποίηση του φορολογικού συστήματος αποτελεί το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος.

«Πριν από δέκα χρόνια ο τίτλος στη χώρα μας ήταν ότι η φοροδιαφυγή είναι παντού. Σήμερα η Ελλάδα παρουσιάζει πλεονάσματα, το δημόσιο χρέος μειώνεται και η φοροδιαφυγή έχει περιοριστεί σημαντικά. Όταν η ψηφιακή πολιτική εφαρμόζεται σωστά, μετατρέπεται σε θετική δύναμη για την οικονομία και την κοινωνία», σημείωσε.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η πρόοδος αυτή δεν περιορίζεται στη δημοσιονομική αποτελεσματικότητα, αλλά αλλάζει ριζικά τη σχέση κράτους-πολίτη.

«Η εξάλειψη της γραφειοκρατίας λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη. Οι πολίτες δεν περιμένουν στρατηγικές, περιμένουν αποτελέσματα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό όραμα για ψηφιακή ενοποίηση, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως στόχος πρέπει να είναι μια ενιαία και αποδοτική ευρωπαϊκή αγορά, με διασυνδεδεμένες δημόσιες υπηρεσίες σε όλα τα κράτη-μέλη.

«Δεν θέλουμε 27 αποτελεσματικές αγορές, αλλά μία. Να γίνουμε ουσιαστικά “Εσθονία σε όλη την Ευρώπη”, με πλήρως διαλειτουργικές υπηρεσίες – από τα φορολογικά έως τα συνταξιοδοτικά και τα κοινωνικά συστήματα».

Κλείνοντας, επισήμανε πως τα πολιτικά συστήματα της Ευρώπης οφείλουν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της τεχνολογικής εξέλιξης: «Πρέπει να αφήσουμε πίσω το θεσμικό λογισμικό του προηγούμενου αιώνα και να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτός είναι ο στόχος».
