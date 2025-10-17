Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: «Να γίνουμε Εσθονία σε όλη την Ευρώπη» – Η Ελλάδα πρότυπο ψηφιακής μεταρρύθμισης

Σε υψηλού επιπέδου πάνελ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με θέμα «Στρατηγικές για το Μέλλον: Ψηφιοποίηση της Οικονομίας και Τεχνητή Νοημοσύνη», συμμετείχε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσιάζοντας τη μεταρρυθμιστική εμπειρία της Ελλάδας στην ψηφιοποίηση του κράτους και του φορολογικού συστήματος.

Στη συζήτηση έλαβαν μέρος ο υπουργός Οικονομικών της Εσθονίας Jurgen Ligi και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Λιβάνου Kamal Shehadi, με συντονίστρια την Ela Dabla-Norris, αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΔΝΤ.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε το ελληνικό μοντέλο ψηφιακής μεταρρύθμισης, τονίζοντας ότι η ψηφιοποίηση του φορολογικού συστήματος αποτελεί το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος.

«Πριν από δέκα χρόνια ο τίτλος στη χώρα μας ήταν ότι η φοροδιαφυγή είναι παντού. Σήμερα η Ελλάδα παρουσιάζει πλεονάσματα, το δημόσιο χρέος μειώνεται και η φοροδιαφυγή έχει περιοριστεί σημαντικά. Όταν η ψηφιακή πολιτική εφαρμόζεται σωστά, μετατρέπεται σε θετική δύναμη για την οικονομία και την κοινωνία», σημείωσε.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η πρόοδος αυτή δεν περιορίζεται στη δημοσιονομική αποτελεσματικότητα, αλλά αλλάζει ριζικά τη σχέση κράτους-πολίτη.

«Η εξάλειψη της γραφειοκρατίας λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη. Οι πολίτες δεν περιμένουν στρατηγικές, περιμένουν αποτελέσματα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό όραμα για ψηφιακή ενοποίηση, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως στόχος πρέπει να είναι μια ενιαία και αποδοτική ευρωπαϊκή αγορά, με διασυνδεδεμένες δημόσιες υπηρεσίες σε όλα τα κράτη-μέλη.

«Δεν θέλουμε 27 αποτελεσματικές αγορές, αλλά μία. Να γίνουμε ουσιαστικά “Εσθονία σε όλη την Ευρώπη”, με πλήρως διαλειτουργικές υπηρεσίες – από τα φορολογικά έως τα συνταξιοδοτικά και τα κοινωνικά συστήματα».

Κλείνοντας, επισήμανε πως τα πολιτικά συστήματα της Ευρώπης οφείλουν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της τεχνολογικής εξέλιξης: «Πρέπει να αφήσουμε πίσω το θεσμικό λογισμικό του προηγούμενου αιώνα και να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτός είναι ο στόχος».

