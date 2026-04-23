«Πιστεύουμε πως ο δράστης είχε συνεργό», νέα μαρτυρία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Ραγδαίες είναι καθημερινά οι αποκαλύψεις για την δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Ηράκλειο που συγκλονίζει την Κρήτη.

«Με χαιρέτησε με το ίδιο χέρι που σκότωσε την αδελφή μου», συγκλονιστική μαρτυρία για τον δολοφόνο της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Συγκεκριμένα, γνωστοποιήθηκε ότι δράστης είναι ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη, ο οποίος μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της 43χρονης στο Ηράκλειο, έβαλε τέλος στη ζωή του αφού πρώτα είχε καταθέσει για την υπόθεση της εξαφάνισής της.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το MEGA και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 40χρονος είχε αφήσει ένα γράμμα στη νέα του σχέση και της είχε ζητήσει να το ανοίξει, μόνο στην περίπτωση που μάθει πως είναι νεκρός.

Συγκεκριμένα όπως σημειώνει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News «όπως αναδείχθηκε στο ενδιάμεσο της έρευνας των αστυνομικών, ο 40χρονος είχε αφήσει ένα κλειστό γράμμα στη φίλη του, όπου της είχε ζητήσει, προ δύο μηνών, να το ανοίξει μόνο αν πληροφορηθεί τον θάνατό του».

Τα νέα στοιχεία δίνουν νέα τροπή στην υπόθεση, με τις Αρχές να εστιάζουν στον 40χρονο: «Το άνοιξε λοιπόν η κοπέλα και λέει το γράμμα αυτό διάφορες καταστάσεις.

Λέει ότι είχε κάνει κάποιες απόπειρες αυτοκτονίας και λέει, προ διμήνου όλο αυτό, ότι θέλει, γιατί έχει διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, να θέσει τέλος στη ζωή του», συμπληρώνει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Ο 40χρονος που τελικά έγινε ο δολοφόνος της, είχε αποκτήσει ένα παιδί από προηγούμενο γάμο του και έγραφε για εκείνο πως είναι όλη του η ζωή. Οι δικοί του άνθρωποι αδυνατούν να πιστέψουν τα στοιχεία που αποκαλύπτονται. Τον χαρακτήριζε η ηρεμία και η αφοσίωση στην κόρη του, όπως λένε:

«Ένα κοριτσάκι έχει αυτός. Χωρισμένος είναι. Πολλά χρόνια είναι χωρισμένος, και πρέπει να πηγαίνει δημοτικό το κοριτσάκι του που είχε».

O 40χρονος κατασκεύαζε τέντες και μέσα από τη δουλειά του κέρδιζε πελάτες. Στενή φίλη και συνεργάτιδά του, λέει πως ήταν λογικός και απέφευγε τις εντάσεις:

«Ήτανε πάρα πολύ φιλικός. Δηλαδή η εικόνα που είχα εγώ ήταν πάρα πολύ φιλικός, πολύ ευγενικός απέναντί μου».

Ξαδέρφη της 43χρονης: Πιστεύουμε πως ο δράστης είχε συνεργό

Η ξαδέρφη της 43χρονης μιλώντας στο Live News τόνισε πως «πιστεύουμε πως ο δράστης είχε συνεργό, σπάνια στρίβουν δύο αυτοκίνητα μαζί προς Μεσσάρα.

«Χάσαμε έναν άγγελο! Την αξιοπρέπεια και την τελειότητα. Πιστεύουμε πως δεν ήταν μόνο τους, είχε ψυχολογικά το είχα πει στην ξαδέρφη μου να φύγει μακριά του. Ξέραμε πως για να ξεσπάσει πηγαίνει στον τάφο του παππού του και πυροβολεί».

Παράλληλα η ξαδέρφη του θύματος απορεί για το που μιλούσε ο 40χρονος ενώ είχε πει πως δεν είχε το κινητό του και ότι «είναι σπάνιο δυο αυτοκίνητα μαζί να στρίβουν προς Μεσσαρά».

Ο 40χρονος και η 43χρονη είχαν χωρίσει πριν από περίπου δύο μήνες. Όπως λέει ο γιος της δολοφονημένης γυναίκας, η μητέρα του δεν μπόρεσε να γυρίσει σελίδα και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

«Υπήρχαν κάποιοι καυγάδες, κάποιοι διαπληκτισμοί περίπου ένα πεντάμηνο πριν χωρίσουν, στους οποίους είχαμε εμπλακεί, δηλαδή είχαμε μπει στη μέση, όχι για να ηρεμήσουμε που λέμε τα αίματα. Απλά χρειάστηκε λίγο έτσι να τους καθαρίσουμε το μυαλό».

Οι τριβές ήταν συνεχείς, όπως λένε στενοί συγγενείς της δολοφονημένης γυναίκας και ίσως στο μοιραίο ραντεβού της περασμένης Κυριακής, η 43χρονη πήγε για να δώσει ένα τέλος σε αυτήν την τοξικότητα. Εκεί όμως βρέθηκε μπροστά σε μία παγίδα θανάτου:

«Της είχε σκίσει τα λάστιχα πριν δύο μήνες. Είχε πάει σπίτι της με κουκούλα και της έσκισε τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Της είχε πάρει το κινητό», αναφέρει ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Δαφνών.

Η Ελευθερία Γιακουμάκη έκανε αναρτήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τον περασμένο Μάρτιο είχε ανεβάσει ένα τραγούδι που γράφτηκε το 2022 για τις γυναίκες που κακοποιήθηκαν. Πολλά από τα όσα έγραφε, ίσως έκρυβαν φόβους και ανασφάλειες από τα όσα περνούσε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



