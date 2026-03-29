Πλαστικά: Νέο κύμα ανατιμήσεων σε μεμβράνες, μπουκάλια και συσκευασίες φέρνει αυξήσεις από τα τρόφιμα έως τα φάρμακα

Οι βιομηχανίες συσκευασίας και καταναλωτικών αγαθών διεθνώς βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο κύμα πιέσεων, καθώς το ράλι στις τιμές των πρώτων υλών για τα πλαστικά ανεβάζει το κόστος παραγωγής σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων. Από τα τρόφιμα και τα ποτά μέχρι τα φάρμακα, τα οικιακά είδη και τα ηλεκτρονικά, η ακριβότερη πλαστική συσκευασία αρχίζει να επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα.

Η αναστάτωση στην αγορά συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τη σύγκρουση γύρω από το Ιράν και την ένταση στα Στενά του Ορμούζ, που προκαλούν σοβαρές δυσκολίες στη ροή πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, βασικές πρώτες ύλες όπως το πολυαιθυλένιο (PE), το πολυπροπυλένιο (PP), το πολυστυρένιο (PS) και οι εύκαμπτες μεμβράνες συσκευασίας καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις, συμπαρασύροντας το κόστος σε πλήθος εφαρμογών.

Στις αρχές του 2026, η αγορά πλαστικών έδειχνε να σταθεροποιείται ύστερα από μια πολυετή περίοδο έντονων διακυμάνσεων. Οι τιμές των πρώτων υλών είχαν αποκλιμακωθεί και πολλές ρητίνες, όπως PE, PP, PS και PVC, κινούνταν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, προσφέροντας ανάσα στις εταιρείες συσκευασίας και στις βιομηχανίες καταναλωτικών προϊόντων.

Η εικόνα όμως άλλαξε απότομα μέσα στον Μάρτιο. Οι μέσες τιμές των ρητινών πέρασαν ξανά σε έντονα ανοδική τροχιά, με αυξήσεις σε διψήφια ποσοστά. Σε μηνιαία βάση, το πολυαιθυλένιο ενισχύθηκε κατά 29,55%, ενώ σε ετήσια βάση η άνοδός του φτάνει το 39,68%. Το πολυπροπυλένιο, από την πλευρά του, σημείωσε αύξηση 35,11% τον τελευταίο μήνα και 47,68% σε σχέση με πέρυσι.

Οι ανατιμήσεις αυτές φέρνουν αρκετά πλαστικά υλικά κοντά σε υψηλά τετραετίας. Για τις επιχειρήσεις του κλάδου αυτό σημαίνει ακριβότερες πρώτες ύλες για μεμβράνες, μπουκάλια, άκαμπτα δοχεία και άλλες βασικές μορφές συσκευασίας. Το επιπλέον κόστος είτε απορροφάται με μικρότερα περιθώρια κέρδους είτε μετακυλίεται σταδιακά σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Η συσκευασία μπορεί να αποτελεί μικρό μέρος του συνολικού κόστους, όμως παραμένει κρίσιμο στοιχείο στη διαμόρφωση της τελικής τιμής ενός προϊόντος. Όταν ακριβαίνουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται από τις μεμβράνες μέχρι τα μπουκάλια PET και τα δοχεία τροφίμων, η επίδραση αργά ή γρήγορα φτάνει και στον καταναλωτή.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένος είναι ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, που συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους χρήστες πλαστικής συσκευασίας παγκοσμίως, καλύπτοντας έως και το 40% της παγκόσμιας ζήτησης. Συσκευασίες ψωμιού, δίσκοι κρέατος, μεμβράνες για έτοιμα γεύματα και μπουκάλια ποτών εξαρτώνται άμεσα από αυτά τα πολυμερή, γεγονός που εξηγεί γιατί η πίεση στις τιμές περνά τόσο εύκολα στην καθημερινή κατανάλωση.

Καθοριστικός παράγοντας είναι η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Τα Στενά του Ορμούζ, η στενή θαλάσσια δίοδος που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και τον Ινδικό Ωκεανό, παραμένουν κομβικής σημασίας για τις εξαγωγές αργού πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων. Οι περιορισμοί στις μεταφορές έχουν επηρεάσει σημαντικά ροές νάφθας, αιθυλενίου, προπυλενίου και άλλων κρίσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πλαστικών.

Παράλληλα, η ίδια η παραγωγή πλαστικών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ορυκτές πρώτες ύλες. Υπολογίζεται ότι έως και το 8% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου σχετίζεται με την παραγωγή πλαστικού. Όταν αυξάνεται το κόστος ενέργειας ή περιορίζεται η διαθεσιμότητα αυτών των πόρων, η πίεση μεταφέρεται σχεδόν αυτόματα στην αγορά των πολυμερών.

Η Μέση Ανατολή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους παραγωγής PE και PP, κυρίως για τις αγορές της Ασίας και της Ευρώπης. Πολλά εργοστάσια και διυλιστήρια της περιοχής βασίζονται στις απρόσκοπτες ροές πρώτων υλών μέσω των Στενών του Ορμούζ. Όταν οι αποστολές καθυστερούν, αλλάζουν πορεία ή επιβαρύνονται με αυξημένα ασφάλιστρα και κόστη εφοδιασμού, οι παραγωγοί είτε μειώνουν την παραγωγή, είτε επικαλούνται ανωτέρα βία, είτε ανεβάζουν τις τιμές για να καλύψουν το αυξημένο ρίσκο.

Αναλυτές της αγοράς προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ δεν θα είχε μόνο πρόσκαιρο αντίκτυπο. Αντίθετα, θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές σε πλαστικά και συσκευασίες σε υψηλά επίπεδα για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, διατηρώντας την πίεση σε βιομηχανία, εμπόριο και τελικά στους καταναλωτές.

