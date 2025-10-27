«Πλημμύρισε» η Αμαλιάδα για τον καρκίνο του μαστού ΦΩΤΟ

Με το μήνυμα «ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ» πλημμύρισε η Αμαλιάδα, όπου εκατοντάδες γυναίκες συμμετείχαν στη μεγάλη δράση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Ήλιδας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Άλμα Ζωής», ευαισθητοποιημένους δημότες και δεκάδες συλλόγους της περιοχής.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε ένα δυνατό κάλεσμα αγάπης, ελπίδας και συμπαράστασης προς όλες τις γυναίκες που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη ενάντια στον καρκίνο του μαστού, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την καθιερωμένη πλέον «ροζ παρέλαση» στους κεντρικούς δρόμους της Αμαλιάδας. Η πορεία, που ξεκίνησε από την πλατεία Ανεμομύλου και κατέληξε στον Πολυχώρο Πολιτισμού του Δήμου Ήλιδας, γέμισε την πόλη με χρώμα, ενέργεια και συγκίνηση.

Κάθε βήμα των συμμετεχόντων αποτέλεσε σύμβολο ελπίδας, ενθάρρυνσης και αλληλεγγύης. Ένα μήνυμα ότι η πρόληψη σώζει ζωές και η έγκαιρη διάγνωση κάνει τη διαφορά.

Την κύρια εκδήλωση άνοιξε ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος τόνισε τη σημασία της ευαισθητοποίησης και της κοινωνικής συνοχής μέσα από τέτοιες δράσεις: «Η Αμαλιάδα “ντύθηκε” στα ροζ, σε μία συμβολική κίνηση που δείχνει τη δύναμη, την πίστη και την αλληλεγγύη. Είναι μια υπόσχεση προς κάθε γυναίκα, προς κάθε οικογένεια, ότι δεν είναι μόνη.

Στεκόμαστε στο πλευρό των γυναικών, προωθούμε δράσεις ενημέρωσης, συνεργαζόμαστε με φορείς υγείας και στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που καλλιεργεί κουλτούρα πρόληψης. Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να αντιμετωπιστεί, και όταν διαγνωστεί έγκαιρα, μπορεί να νικηθεί. Η πρόληψη δεν είναι φόβος, είναι δύναμη».

Ακολούθησαν χαιρετισμοί και βιωματικές ομιλίες από γυναίκες που μοιράστηκαν τις δικές τους εμπειρίες και μηνύματα ζωής, συγκινώντας το κοινό. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το μουσικοθεατρικό έργο «Η Ζωή είναι Επιθυμία», μια αισιόδοξη καλλιτεχνική παρέμβαση που μετέδωσε το μήνυμα ότι η ζωή είναι πολύτιμη και η πρόληψη απαραίτητη.

