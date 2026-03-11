Ποια είναι η Ελληνίδα «σιδηρά κυρία» που περιλαμβάνεται στη λίστα των Forbes για το 2026

Με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και περιουσία που αγγίζει τα 27 δισεκατομμύρια δολάρια, η 73χρονη Βίκυ Σάφρα (το γένος Σαρφάτη) αναδεικνύεται για ακόμη μία χρονιά ως η πλουσιότερη προσωπικότητα ελληνικής καταγωγής στον πλανήτη. Σύμφωνα με τη λίστα του Forbes για το 2026, η «σιδηρά κυρία» των τραπεζών καταλαμβάνει την 94η θέση παγκοσμίως, διατηρώντας ωστόσο ένα εξαιρετικά χαμηλό προφίλ.

Η πορεία της ξεκίνησε από την Ελλάδα, αλλά η μοίρα τη βρήκε στη Βραζιλία, όπου παντρεύτηκε το 1969, σε ηλικία μόλις 17 ετών, τον τραπεζίτη Τζόζεφ Σάφρα. Μετά τον θάνατό του το 2020, η Βίκυ Σάφρα και τα τέσσερα παιδιά της κληρονόμησαν έναν όμιλο με ρίζες στον 19ο αιώνα, ο οποίος σήμερα περιλαμβάνει:

Την Banco Safra (Βραζιλία) και την J. Safra Sarasin (Ελβετία).

Την πρόσφατη εξαγορά (2025) του 70% της δανικής Saxo Bank έναντι 1,2 δισ. δολαρίων.

Εμβληματικά ακίνητα, όπως το κτίριο Gherkin στο Λονδίνο και πολυτελή συγκροτήματα στη Νέα Υόρκη.

Το Bloomberg την έχει χαρακτηρίσει ως τη «διακριτική φύλακα μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας». Η οικογένεια Σάφρα αποφεύγει συστηματικά τα φώτα της δημοσιότητας, κυρίως για λόγους ασφαλείας. Φήμες θέλουν την προσωπική τους φρουρά να αποτελείται από πρώην πράκτορες της Μοσάντ, ενώ στον γάμο του γιου της, Ντέιβιντ, το 2012, φέρεται να επιστρατεύτηκαν 300 πράκτορες για τη φύλαξη των 1.800 υψηλών προσκεκλημένων.

Παρά τον μυθικό πλούτο, η Βίκυ Σάφρα εστιάζει στο έργο του ιδρύματος «Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation», το οποίο ενισχύει νοσοκομεία, τέχνες και την παιδεία. Σήμερα ζει κυρίως στην Ελβετία, έχοντας μοιράσει τις ευθύνες του ομίλου στα παιδιά της: Ο Τζέικομπ ηγείται των διεθνών δραστηριοτήτων (Ελβετία, ΗΠΑ, Real Estate) και ο Ντέιβιντ διαχειρίζεται το τραπεζικό σκέλος στη Βραζιλία.

Η Βίκυ Σάφρα παραμένει μια αινιγματική προσωπικότητα που συνδυάζει την ελληνική καταγωγή, τη βραζιλιάνικη υπηκοότητα και την ελβετική πειθαρχία, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική ισχύς συχνά δεν χρειάζεται να «φωνάζει».

