Ποια συμπτώματα (μας) προειδοποιούν εβδομάδες νωρίτερα για το έμφραγμα

Μπορεί το οξύ έμφραγμα να είναι επείγον περιστατικό -όπου κάθε λεπτό μετράει –σε αρκετές περιπτώσεις προηγούνται προειδοποιητικά σημάδια, ακόμη και εβδομάδες νωρίτερα. Αν εμφανιστούν, αξίζει να αξιολογηθούν εγκαίρως από επαγγελματία υγείας.

Κατά τη διάρκεια ενός εμφράγματος, τα αγγεία που τροφοδοτούν την καρδιά με οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά αποφράσσονται. Μία από τις αιτίες είναι η σταδιακή «σκλήρυνση» των αγγείων, όπως αναφέρει η Γερμανική Καρδιολογική Εταιρεία. Επειδή η εξέλιξη είναι προοδευτική, τα συμπτώματα συχνά εμφανίζονται πριν από την πλήρη απόφραξη, όταν τα αγγεία έχουν ήδη στενέψει: μια κατάσταση γνωστή ως στεφανιαία νόσος.

Τα προειδοποιητικά συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Το πιο κοινό προειδοποιητικό σύμπτωμα είναι η στηθάγχη: πόνος, πίεση ή σφίξιμο στο στήθος, που μπορεί να συνοδεύεται από δυσκολία στην αναπνοή. Εάν οι ενοχλήσεις εμφανίζονται κατά την φυσική/ σωματική καταπόνηση (π.χ. περπάτημα, ανέβασμα σκάλας) και υποχωρούν με την ξεκούραση, είναι σκόπιμο να προγραμματιστεί μια ιατρική αξιολόγηση. Ωστόσο, ακόμη και πιο ήπια σημάδια μπορεί να λειτουργήσουν ως «καμπανάκι», ειδικά όταν επιμένουν:

δυσκολία στο ανέβασμα σκάλας ή στην καθημερινή δραστηριότητα για περισσότερες από δύο εβδομάδες

ανεξήγητη αδυναμία

δύσπνοια χωρίς προφανή αιτία

εύκολη κόπωση, δυσανάλογη με τη δραστηριότητα

Πότε η κατάσταση γίνεται κρίσιμη

Η εικόνα θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική όταν η στηθάγχη εμφανίζεται ξαφνικά, ακόμη και σε ηρεμία. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει αυξημένο κίνδυνο επικείμενης καρδιακής προσβολής, μια φάση που μπορεί να εξελιχθεί σε διάστημα εβδομάδων, αλλά ορισμένες φορές και μέσα σε λίγες ώρες. Γι’ αυτό και η άμεση αντίδραση είναι καθοριστική. Τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

έντονο, αιφνίδιο πόνο στο στήθος ή πίσω από το στέρνο που διαρκεί πάνω από 5 λεπτά

πόνο που αντανακλά σε άλλα σημεία: χέρια (συχνότερα το αριστερό), άνω κοιλιά, πλάτη, αυχένας, γνάθος, ωμοπλάτες

πίεση/σφίξιμο, «σαν βάρος στο στήθος»

αίσθηση καύσου στο στήθος που μπορεί να μοιάζει με καούρα

Στις γυναίκες τα σημάδια μπορεί να είναι πιο «άτυπα»

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις γυναίκες η συμπτωματολογία μπορεί να μην είναι η «κλασική». Μερικές φορές εμφανίζονται μη ειδικά συμπτώματα όπως:

πόνος στην άνω κοιλιακή χώρα (που μπορεί να μοιάζει με στομαχόπονο)

ναυτία ή έμετος

ζάλη

τάση λιποθυμίας

ανεξήγητη, έντονη κόπωση

Αν κάτι σας ανησυχεί, είναι προτιμότερο να ζητήσετε ιατρική καθοδήγηση, παρά να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Και σε περίπτωση έντονου πόνου στο στήθος ή συμπτωμάτων που επιμένουν, η άμεση αναζήτηση βοήθειας μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

