Ποιοι είναι οι «νέοι» που θα παίξουν με την Παναχαϊκή

Tην Παρασκευή (9/1) το απόγευμα θα γνωρίζει ο Αντωνόπουλος ποιους ποδοσφαιριστές θα έχει στη διάθεσή του, ενώ όλα δείχνουν πως θα προχωρήσει σε 2-3 αλλαγές στην 11άδα

09 Ιαν. 2026 11:02
Pelop News

Την Παρασκευή (9/1) θα οριστικοποιηθεί το ποιοι θα είναι οι καινούργιοι ποδοσφαιριστές που θα έχει διαθέσιμους ο Σπύρος Αντωνόπουλος στο Κυριακάτικο (11/1) παιχνίδι με τη Ζάκυνθο.

Ο προπονητής της Παναχαϊκής υπολογίζει τον Αγγελο Ξηνταρόπουλο, ενώ το ίδιο θα γίνει λογικά και με τους Κωνσταντίνο Μούλα και Αργύρη Ορτέντζιο, οι οποίοι πιθανότατα θα ανακοινωθούν σήμερα.
Το πιο σοβαρό ζήτημα προκύπτει με τον Σίμο Συνοδινό. Ο έμπειρος τερματοφύλακας βρίσκεται στην Πάτρα και κάνει προπόνηση με την Παναχαϊκή, όμως μέχρι χθες δεν είχε λυθεί το συμβόλαιό του με τον Παναργειακό.
Το θέμα είναι καθαρά διαδικαστικό, αλλά για να εκδοθεί δελτίο και να μπορέσει να αγωνιστεί την Κυριακή, θα πρέπει σήμερα το πρωί να λυθεί το συμβόλαιό του και οι «κοκκινόμαυροι» να καταθέσουν τη συμφωνία μέχρι τις 16.00 που θα είναι ανοιχτά τα γραφεία της ΕΠΟ.
Αρα, λοιπόν, την Παρασκευή (9/1) το απόγευμα θα γνωρίζει ο Αντωνόπουλος ποιους ποδοσφαιριστές θα έχει στη διάθεσή του, ενώ όλα δείχνουν πως θα προχωρήσει σε 2-3 αλλαγές στην 11άδα, καθώς δεν θα αγωνιστεί και ο τιμωρημένος Πετράτος.
Σε περίπτωση που εκδοθούν τα δελτία των ποδοσφαιριστών, το πιθανότερο είναι πως Μούλας και Συνοδινός θα ξεκινήσουν στην 11άδα.
Οι άνθρωποι της Ζακύνθου έχουν ειδοποιήσει πως θα έχουν τη συμπαράσταση κάποιων φιλάθλων τους, ενώ ασφαλώς η παρουσία του Ηλία Φυντάνη στον πάγκο της νησιωτικής ομάδας, προσθέτει ένα ακόμα ιδιαίτερο χρώμα στην αναμέτρηση.

