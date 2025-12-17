Ποιοι θα πάρουν voucher έως 800 ευρώ: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

Ποιοι θα πάρουν voucher έως 800 ευρώ: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα
17 Δεκ. 2025 19:05
Αναρτήθηκε σήμερα στην επίσημη πλατφόρμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (proimi.eetaa.gr) ο προσωρινός κατάλογος των ωφελούμενων του πιλοτικού Προγράμματος Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, που προβλέπει τη χορήγηση voucher έως 800 ευρώ.

Στο πρόγραμμα υπέβαλαν αίτηση συνολικά περίπου 3.500 γονείς και δικαστικοί συμπαραστάτες, προκειμένου τα παιδιά τους να ενταχθούν στη δράση και να λάβουν την οικονομική ενίσχυση. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιήθηκε με βάση τόσο τα τυπικά κριτήρια, όπως η επιλέξιμη ηλικία, όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά, από 85 πιστοποιημένους φορείς και δομές παιδικής προστασίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης στοχεύει στη στήριξη 2.500 παιδιών ηλικίας έως 6 ετών. Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν voucher ύψους έως 800 ευρώ για τη συμμετοχή σε έως 20 οικογενειοκεντρικές συνεδρίες. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται κατ’ οίκον, από ειδικούς όπως ψυχολόγους και εργοθεραπευτές, ώστε η υποστήριξη να παρέχεται σε οικείο περιβάλλον.

Όσοι περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης από τις 17 έως και τις 22 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική διαδικασία.

Σε δήλωσή της, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης επιστημονικής διάγνωσης και της πρώιμης παρέμβασης για την υποστήριξη της ανάπτυξης των παιδιών και την ενδυνάμωση των οικογενειών τους, επισημαίνοντας ότι τα εξατομικευμένα σχέδια εφαρμόζονται με ενεργή συμμετοχή της οικογένειας στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ.

