Ποιοι τομείς θα επηρεαστούν από το shut down των ΗΠΑ, τι ισχύει για την Αθήνα  

Το ομοσπονδιακό κλείσιμο αναμένεται να επηρεάζει ολοένα και περισσότερους τομείς. Συγκεκριμένα, αναμένεται να επηρεάσει τις πτήσεις με διάφορους τρόπους, οδηγώντας ενδεχομένως σε μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις.

01 Οκτ. 2025 12:59
Pelop News

Η  ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ έκλεισε επίσημα τις εργασίες της τα μεσάνυχτα, αφού Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί νομοθέτες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε μια συμφωνία για ένα πακέτο χρηματοδότησης.

Το πόσο θα διαρκέσει το shutdown παραμένει άγνωστο αφού οι Ρεπουμπλικάνοι χρειάζονταν τουλάχιστον επτά Δημοκρατικούς στη Γερουσία για να τους υποστηρίξουν, προκειμένου να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για τις δαπάνες. Οι επιπτώσεις του όμως είναι γνωστές και πολλές αφού επηρεάζει τη χρηματοδότηση των κυβερνητικών δραστηριοτήτων ενώ είναι πιθανό να προκαλέσει εκτεταμένες διαταραχές για τους Αμερικανούς και σε άλλους τομείς όπως από τα αεροπορικά ταξίδια έως τις επισκέψεις σε ζωολογικούς κήπους.

Το πολιτικό αδιέξοδο αναμένεται επίσης να θέσει το 40% του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού – περίπου 800.000 άτομα – σε άδεια άνευ αποδοχών.

Τα προβλήματα από την αναστολή χρηματοδότησης έγιναν ήδη ορατά στην Αθήνα αφού η αμερικανική πρεσβεία ανακοίνωσε ότι ο επίσημος λογαριασμός της σε Facebook και Instagram δεν θα ενημερώνεται τακτικά μέχρι την πλήρη επανέναρξη των λειτουργιών, με εξαίρεση την επείγουσα πληροφόρηση για θέματα προστασίας και ασφάλειας. Παράλληλα, η αμερικανική πρεσβεία διευκρινίζει ότι «οι προγραμματισμένες υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων και θεωρήσεων εισόδου στις Η.Π.Α. (βίζα) θα συνεχίσουν να λειτουργούν τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στις Πρεσβείες και τα Προξενεία των Η.Π.Α. στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής χρηματοδότησης της αμερικανικής κυβέρνησης, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας

Λόγω της διακοπής χρηματοδότησης και παύσης λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, αυτός ο λογαριασμός Facebook δεν θα ενημερώνεται τακτικά μέχρι την πλήρη επανέναρξη των λειτουργιών, με εξαίρεση την επείγουσα πληροφόρηση για θέματα προστασίας και ασφάλειας.

Οι προγραμματισμένες υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων και θεωρήσεων εισόδου στις Η.Π.Α. (βίζα) θα συνεχίσουν να λειτουργούν τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στις Πρεσβείες και τα Προξενεία των Η.Π.Α. στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής χρηματοδότησης της αμερικανικής κυβέρνησης, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Ο λογαριασμός αυτός δεν θα ενημερώνεται έως την πλήρη αποκατάσταση των λειτουργιών, με μόνη εξαίρεση τις επείγουσες ανακοινώσεις που αφορούν την ασφάλεια και προστασία. Για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο travel.state.gov.

Προβλήματα στις πτήσεις

Όσο περνάνε οι μέρες, το ομοσπονδιακό κλείσιμο αναμένεται να επηρεάζει ολοένα και περισσότερους τομείς. Συγκεκριμένα, αναμένεται να επηρεάσει τις πτήσεις με διάφορους τρόπους, οδηγώντας ενδεχομένως σε μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις λόγω της απόφασης που είναι πιθανόν να λάβουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και αντί να εργαστούν δωρεάν να προτιμήσουν να μείνουν απλήρωτοι στα σπίτια τους.

ΗΠΑ: Το πρώτο κυβερνητικό shutdown μετά το 2019, χωρίς μισθό χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι

Οι εργαζόμενοι στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και στη Διοίκηση Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) θεωρούνται «απαραίτητοι», επομένως θα συνεχίσουν να εργάζονται παρά το shutdown. Ωστόσο, δεν θα πληρωθούν μέχρι να λήξει το shutdown. Kατά τη διάρκεια του τελευταίου shutdown το 2018-2019, είχε παρατηρηθεί ότι ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι δήλωναν άρρωστοι με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στα αεροδρόμια.

Ο αντίκτυπος θα γίνει επίσης αισθητός από τους Αμερικανούς που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, με τις αμερικανικές υπηρεσίες διαβατηρίων να προειδοποιούν ότι η επεξεργασία των ταξιδιωτικών εγγράφων μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το συνηθισμένο.

 
