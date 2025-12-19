Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων: Καινοτομία, διαχείριση και προστασία, ΦΩΤΟ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση στο Βοτανικό Κήπο του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του προαναφερόμενου έργου του Πράσινου Ταμείου.

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν μέλη της ΟΙΚΙΠΑ, φοιτητές και ερευνητές του Τμήματος Βιολογίας και μέλη της εθελοντικής ομάδας του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου του έργου για το Πανεπιστήμιο Πατρών και Προέδρου του Τμήματος Καθ. κ. Παναγιώτη Δημόπουλου.

Στη διάρκεια της δράσης οι συμμετέχοντες:

α) ενημερώθηκαν για την κατάσταση διατήρησης των απειλούμενων Κενταυριών Centaurea aetolica Phitos & T. Georgiadis και C. charrelii Halácsy & Dörfl.,

β) ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Βοτανικού Κήπου,

γ) φύτεψαν νεαρά φυτάρια των δύο ειδών Κενταύριας που είχαν σπαρθεί από την εθελοντική ομάδα του Βοτανικού Κήπου και συζήτησαν για τις μελλοντικές δράσεις στο πλαίσιο του έργου.

Σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν η γνωριμία με τον Βοτανικό κήπο, η εξοικείωση με τις διαδικασίες της ex situ διατήρησης και η οργάνωση της δημιουργίας ενός φυτωρίου με τα απειλούμενα είδη Κενταύριας που θα διατηρηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το έργο με τίτλο: “Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων: καινοτομία, διαχείριση και προστασία” υλοποιείται στο πλαίσιο του “Χρηματοδοτικού Προγράμματος Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ουδετερότητα 2024, ΑΠ.4 Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες”, με προϋπολογισμό 47.400 € και χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Δικαιούχος του έργου: ΟΙΚΙΠΑ με συνδικαιούχο το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Βιολογίας).

