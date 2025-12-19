Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων: Καινοτομία, διαχείριση και προστασία, ΦΩΤΟ

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν μέλη της ΟΙΚΙΠΑ, φοιτητές και ερευνητές του Τμήματος Βιολογίας και μέλη της εθελοντικής ομάδας του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Πατρών

Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων: Καινοτομία, διαχείριση και προστασία, ΦΩΤΟ
19 Δεκ. 2025 23:21
Pelop News

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση στο Βοτανικό Κήπο του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του προαναφερόμενου έργου του Πράσινου Ταμείου.

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν μέλη της ΟΙΚΙΠΑ, φοιτητές και ερευνητές του Τμήματος Βιολογίας και μέλη της εθελοντικής ομάδας του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου του έργου για το Πανεπιστήμιο Πατρών και Προέδρου του Τμήματος Καθ. κ. Παναγιώτη Δημόπουλου.

Στη διάρκεια της δράσης οι συμμετέχοντες:

α) ενημερώθηκαν για την κατάσταση διατήρησης των απειλούμενων Κενταυριών Centaurea aetolica Phitos & T. Georgiadis και C. charrelii Halácsy & Dörfl.,

β) ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Βοτανικού Κήπου,

γ) φύτεψαν νεαρά φυτάρια των δύο ειδών Κενταύριας που είχαν σπαρθεί από την εθελοντική ομάδα του Βοτανικού Κήπου και συζήτησαν για τις μελλοντικές δράσεις στο πλαίσιο του έργου.

Σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν η γνωριμία με τον Βοτανικό κήπο, η εξοικείωση με τις διαδικασίες της ex situ διατήρησης και η οργάνωση της δημιουργίας ενός φυτωρίου με τα απειλούμενα είδη Κενταύριας που θα διατηρηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το έργο με τίτλο: “Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων: καινοτομία, διαχείριση και προστασία” υλοποιείται στο πλαίσιο του “Χρηματοδοτικού Προγράμματος Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ουδετερότητα 2024, ΑΠ.4 Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες”, με προϋπολογισμό 47.400 € και χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Δικαιούχος του έργου: ΟΙΚΙΠΑ με συνδικαιούχο το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Βιολογίας).

Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων: Καινοτομία, διαχείριση και προστασία, ΦΩΤΟ Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων: Καινοτομία, διαχείριση και προστασία, ΦΩΤΟ Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων: Καινοτομία, διαχείριση και προστασία, ΦΩΤΟ Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων: Καινοτομία, διαχείριση και προστασία, ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η μεγάλη αλλαγή με τα σφραγίσματα και η επικίνδυνη ουσία που απαγορεύτηκε στην Ευρώπη, τι ισχύει στις άλλες χώρες
23:39 UEFA: Υποβιβασμός για τον Τάσο Σιδηρόπουλο
23:21 Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων: Καινοτομία, διαχείριση και προστασία, ΦΩΤΟ
22:46 Με ένταλμα από την Τουρκία συνελήφθη στην Ελλάδα για εμπόριο ναρκωτικών και ληστεία
22:39 Αγρότες: Συνεχίζουν στα μπλόκα, σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων, τι ισχύει για το σαββατοκύριακο ΒΙΝΤΕΟ
22:31 ΟΗΕ: Καταδικάζει τις κυρώσεις ΗΠΑ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
22:25 Το μεγάλο μυστικό: Πρωτεΐνη δεν έχει μόνο το κρέας!
22:19 «Η οικογένειά μας μεγαλώνει», η τρυφερή ανάρτηση της Άννας Κορακάκη, ΦΩΤΟ για την κόρη που περιμένει
22:11 Πρόκληση Μίτσκοσκι: Το όνομα Μακεδονία είναι για μένα ιερό
22:01 Ο Τραμπ δεν αποκλείει πόλεμο στη Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο ξέρει ακριβώς τι θέλω»
21:50 Η σούπερ κλήρωση του Eurojackpot για τα 30 εκατ. ευρώ!
21:42 Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αναγκάσουν Ρωσία και Ουκρανία σε ειρήνη
21:32 Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν και ανάγκασαν ζευγάρι να τους μεταφέρει σε κρυπτονομίσματα 8 εκατομμύρια ευρώ
21:21 Μακάβριο περιστατικό, καταγγελία ότι επιβίβασαν νεκρή 89χρονη σε αεροπλάνο!
21:11 ΑΣΕΠ: Δείτε εάν είστε «μέσα», τα προσωρινά αποτελέσματα για μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία
21:01 Γαλλία: Έκκληση στους αγρότες για Χριστουγεννιάτικη εκεχειρία
20:50 Η απόφαση του Μπαρτζώκα για τον Μόρις, η 12άδα για Βιλερμπάν
20:41 Ο απίθανος λόγος που η Κίνα επιβάλλει ΦΠΑ 13% σε προφυλακτικά και αντισυλληπτικά
20:31 Πάτρα: Νταλίκα στρίμωξε και στραπατσάρισε βανάκι!
20:21 «Ο Νίκος Παππάς με γρονθοκόπησε πισώπλατα» ο Νίκος Γιαννόπουλος για την επίθεση που δέχτηκε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ