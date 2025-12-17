Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα κατέδειξε τέσσερις βασικούς άξονες: την ανάγκη για κοινωνικό και πολιτικό σοκ εμπιστοσύνης, την ανάδειξη μιας προοδευτικής δύναμης αποφασισμένης να συγκρουστεί με παθογένειες και να νικήσει στις επόμενες εκλογές, τη διαφύλαξη της δημοκρατίας απέναντι στην αδικία και τον μεγάλο πλούτο, και τη δημιουργία ενός νέου πατριωτισμού με συλλογική δράση.

Στόχοι υψηλοί, ενώ, ταυτόχρονα, η στάση του Αλέξη Τσίπρα δείχνει ότι εξακολουθεί να κρατά σε απόσταση πρόσωπα που συνδέθηκαν μαζί του στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική του κινείται αυτή τη στιγμή σε μονοπάτια αυτονομίας και αυτοοργάνωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



