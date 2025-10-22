Πολυτέλεια γίνεται το κρέας: Οι Πατρινοί κρεοπώλες εκπέμπουν SOS για τις ραγδαίες ανατιμήσεις

Δραματική εκτίναξη στις τιμές του κρέατος έχει σημειωθεί την τελευταία τετραετία, με αυξήσεις κατά μέσο όσο 54,6% στο μοσχάρι, 43,3% σε αρνί και κατσίκι και 37,9% στο χοιρινό, ενώ μόνο το κοτόπουλο σημειώνει πιο «ανεκτά» ποσοστά ανατιμήσεων της τάξης του 26,8% σε σχέση με το 2021, αναφέρει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Αναφορικά με τα βοοειδή, ο σημαντικότερος λόγος φαίνεται να είναι η μειωμένη παραγωγή, καθώς στην εκτροφή τους έχουν επιβληθεί αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στα πλαίσια της «πράσινης μετάβασης» (Green Deal). Φυσικά και η αύξηση στις τιμές των ζωοτροφών, τα κρούσματα οζώδους δερματίτιδας -η οποία μειώνει τη γονιμότητα- και η αυξημένη ζήτηση από χώρες εκτός της ΕΕ, οι οποίες αποφεύγουν το χοιρινό, συμπληρώνουν το κοκτέιλ του πληθωρισμού.

Ο Κώστας Νιτσιάκος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομώνυμου ομίλου εταιρειών, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, προβλέποντας πως σε λίγους μήνες ο μοσχαρίσιος κιμάς θα φτάσει το ορόσημο των 20 ευρώ το κιλό. Ενδεικτικό παράδειγμα της κατάστασης είναι η κατά 71% άνοδος της τιμής του ζωντανού ζώου σε εισαγωγές από τη Γαλλία μέσα σε έναν μόλις χρόνο.

Το μοσχαρίσιο κρέας μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη αύξηση, όμως τη θέση του πιο ακριβού κρέατος κατέχουν το κατσίκι και το αρνί. Η ανατίμηση 43,3% φαίνεται να είναι απλά η αρχή, καθώς η ζήτηση πάντα εκτοξεύεται κατά τη διάρκεια των γιορτών, με προβλέψεις επιπρόσθετης ανόδου των τιμών, της τάξης του 15-20%, χωρίς να υπολογίζονται οι πολύ σοβαρές επιπτώσεις από τις χιλιάδες θανατώσεις ζώων λόγω της ευλογιάς.

Η αύξηση της τιμής του χοιρινού, επίσης, δεν αποτελεί μυστήριο, καθώς φαίνεται να είναι άμεσο αποτέλεσμα του κόστους παραγωγής, των ευρωπαϊκών κανόνων ευζωίας των ζώων και της αυξημένης ζήτησης.

Ως αποτέλεσμα, η ανησυχία για την ανοδική πορεία των τιμών είναι έκδηλη και στα κρεοπωλεία της Πάτρας, αφού τα περισσότερα έχουν δει πτώση στην πελατεία τους, με ταυτόχρονες αυξήσεις στα τιμολόγια των προμηθευτών. Τρεις κρεοπώλες της Πάτρας μοιράστηκαν με την «Π» τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τις σκέψεις τους για το μέλλον της αγοράς.

Γρηγόρης Πετρόπουλος: Μόνο το κοτόπουλο

Ο Γρηγόρης Πετρόπουλος από το κρεοπωλείο «Ο Έλατος», το οποίο βρίσκεται στη γωνία Μιαούλη και Μαιζώνος, μας ανέφερε 20% μείωση της πελατείας τα τελευταία χρόνια. Επιβεβαιώνει παράλληλα ότι το κοτόπουλο είναι το μοναδικό κρέας το οποίο δεν έχει πέσει θύμα της ραγδαίας γενικής αύξησης των τιμών.

Κρεοπωλείο Δρακόπουλος: Αυξημένα τιμολόγια

Το κρεοπωλείο «Δρακόπουλος», που βρίσκεται σε ιδιαίτερα πολυσύχναστη περιοχή (Μαιζώνος 124), μιλάει για σταθερή πελατεία, αλλά για μειωμένη κατανάλωση. Προσθέτει ότι το τελευταίο τρίμηνο υπάρχουν εβδομαδιαίες αυξήσεις στα τιμολόγια από την πλευρά τον προμηθευτών, ενώ θεωρεί ότι το κράτος θα έπρεπε να μειώσει τον ΦΠΑ στα είδη κρεάτων που σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση, όπως το μοσχάρι. Σημειώνει, επίσης, πως ήδη έχουν χτυπήσει την πόρτα οι πρώτες επιπτώσεις της επιδημίας ευλογιάς των προβάτων που βρίσκεται σε εξέλιξη, επηρεάζοντας σταδιακά τις τιμές.

Κώστας Παπαδήμας: Μειωμένη κατανάλωση

Ο Κώστας Παπαδήμας, από το ομώνυμο κρεοπωλείο στην συμβολή των οδών Κορίνθου και Παπαφλέσσα, αναφέρει χαρακτηριστικά πως οι πελάτες «παλαιότερα ζητούσαν ένα κιλό κρέας, ενώ τώρα λένε “βάλε μου έξι ευρώ”, για παράδειγμα». Το γεγονός αυτό δείχνει το πόσο ο καταναλωτής υπολογίζει πλέον τα έξοδά του, υπό το καθεστώς του σημερινού πληθωρισμού. Χαρακτηριστικό φαινόμενο είναι οι περισσότερες αγορές να συμπίπτουν με την καταβολή των συντάξεων. Επιπροσθέτως, επιβεβαιώνει την πτώση και της πελατείας και της κατανάλωσης, ενώ τονίζει ότι η αγορά έχει σημαντική έλλειψη σε κάποια είδη κρέατος, με αποτέλεσμα ψυγεία να παραμένουν άδεια ακόμα και για εβδομάδες.

