Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ: Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη Δυτική Ελλάδα – Ποιες περιοχές επηρεάζει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Η κακοκαιρία που φτάνει από τα δυτικά φέρνει βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία και Μεσσηνία, με τα ύψη βροχής να ξεπερνούν κατά τόπους τα 120 χιλιοστά.

Το φαινόμενο, που προέρχεται από το «δυτικό υετικό μέτωπο», θα επηρεάσει σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ μικρότερη ένταση αναμένεται σε Ανατολική Στερεά, Αιγαίο και Κρήτη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων σε ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές.

Έντονο φθινοπωρινό σκηνικό διαμορφώνεται από το Σάββατο 8 έως και τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν κυρίως τα δυτικά της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού και «πορτοκαλί προειδοποίηση» για τη Δυτική Ελλάδα, προειδοποιώντας για φαινόμενα που θα εκδηλωθούν με διαφορετική ένταση από περιοχή σε περιοχή.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, το επόμενο τριήμερο φέρνει όλα τα χαρακτηριστικά μιας έντονης φθινοπωρινής κακοκαιρίας, με κατά τόπους πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές είναι η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά (ιδίως η Αιτωλοακαρνανία), η Ηλεία και η Μεσσηνία, ενώ μικρότερη επίδραση αναμένεται για την Ανατολική Στερεά, το Αιγαίο και την Κρήτη.

⛈️ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

✅Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το “δυτικό υετικό μέτωπο” να κυριαρχεί. Πιο ευάλωτες περιοχές Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία. Μικρότερη επίδραση για Ανατολική Στερεά, Αιγαίο, Κρήτη.… pic.twitter.com/W2MuHcvfOf — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 7, 2025

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βροχής προβλέπεται από την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα έως την Πάτρα, τον Πύργο και την Καλαμάτα, με ύψη βροχής που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 120 χιλιοστά, ενώ στις ορεινές περιοχές πιθανόν να φτάσουν ακόμη και τα 130 χιλιοστά. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται σταδιακά από την Τρίτη, αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα.

Η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρίγου επισήμανε ότι οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ωστόσο ήπιες βροχές αναμένονται και στην Αττική, κυρίως το Σάββατο και τη Δευτέρα. Παράλληλα, η Χριστίνα Σούζη σημειώνει πως στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, με ασθενείς βροχές και θερμοκρασίες από 14 έως 21 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και 10–18 βαθμοί Κελσίου.





Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει ότι τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα ξημερώματα του Σαββάτου, πλήττοντας Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Μεσσηνία, ενώ θα επεκταθούν σταδιακά και στη βόρεια Ελλάδα. Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει το απόγευμα της Κυριακής, επηρεάζοντας εκ νέου τη δυτική χώρα και φτάνοντας ως τη Δευτέρα στη Μακεδονία και την Πελοπόννησο.





Από πλευράς ανέμων, νότιοι άνεμοι έντασης 5–6 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη, φτάνοντας κατά διαστήματα τα 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, με μικρή άνοδο στα ανατολικά και πιθανή πτώση στα βορειοδυτικά τη Δευτέρα.

Οι πολίτες καλούνται να δείξουν προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας όπου η ΕΜΥ έχει θέσει σε ισχύ «πορτοκαλί συναγερμό». Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, ενώ συνιστάται αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο υπερχείλισης χειμάρρων και κατολισθήσεων.

Ο καιρός σήμερα

Όσον αφορά στην Πάτρα, για σήμερα Σάββατο 8 Νοεμβρίου από νωρίς το πρωί προβλέπονται βροχές, οι οποίες αναμένεται να σταματήσουν τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 16 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν Νότιοι – Νοτιοανατολικοί έως και 5 Μποφόρ. Τα επίπεδα της υγρασίας θα είναι υψηλά, ξεπερνώντας το 88% κυρίως το βράδυ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Για αύριο Κυριακή 9 Νοεμβρίου, προβλέπονται νεφώσεις από το πρωί που θα πυκνώσουν και θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη δια΄ρκεια της ημέρας και της νύχτας. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο καθώς θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν Νότιοι – Νοτιοανατολικοί έως 4 Μποφόρ, ενώ τα ποσοστά της υγρασίας θα ξεπεράσουν το 50%.

Νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και ανέμους προβλέπεται στην Πάτρα για τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν Νότιοι έως 6 Μποφόρ. Το ποσοστό της υγρασίας θα φτάσει το 97% τις βραδινές ώρες.

Δείτε ζωντανά την πορεία της κακοκαιρίας

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι πιθανότηα μεμονωμένων καταιγίδων. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Από το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τις βραδινές ώρες στη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 και τοπικά 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα, στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια ηπειρωτικά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στις δυτικές Κυκλάδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα στα νότια και το βράδυ στα βορειότερα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα βόρεια στα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Η πρόγνωση για τον καιρό την Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Στη δυτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο, θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα βορειοανατολικά και το βράδυ στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τον καιρό τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο, μέχρι το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Πελοπόννησο και πιθανώς από τη νύχτα στη δυτική Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς στο Ιόνιο, όπου και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παρά μόνο στα βορειοδυτικά όπου θα σημειωθεί μικρή πτώση.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Συστάσεις απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η ΓΓΠΠ (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



