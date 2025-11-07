Πώς αστυνομικός που συνελήφθη για εμπλοκή σε κύκλωμα είχε καταθέσεις πάνω από 600.000 ευρώ;

Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη: Με μισθούς που δεν ξεπερνούσαν ετησίως τις 17.000 ευρώ ο 38χρονος αστυνομικός που συνελήφθη για την εμπλοκή του σε κύκλωμα ναρκωτικών είχε καταθέσεις 602.000 ευρώ ενώ ζούσε σαν μεγαλοεπιχειρηματίας με αγορές αλλά και με μία καθημερινότητα που θα ζήλευαν άτομα με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια από αυτόν.

Πριν λίγες ημέρες οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ εξάρθρωσαν δύο κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο 38χρονος αστυνομικός που υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Ιωνίας με τον βαθμό του υπαρχιφύλακα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, ο συνάδελφός τους φέρεται να παρείχε υπηρεσίες στον αρχηγό της μίας εγκληματικής οργάνωσης ενώ ταυτόχρονα είχε αναλάβει να διευρύνει το πελατολόγιο της. Έτσι σύστηνε στον αρχηγό και στα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας νέους πελάτες ενώ και ο ίδιος προμηθευόταν συστηματικά ποσότητες κοκαϊνης, τις οποίες τις πουλούσε σε άλλα άτομα έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

Αυτό όμως που προκάλεσε σοκ ήταν οι καταθέσεις του στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, οι οποίοι στις 9 Οκτωβρίου 2025 ξεπερνούσαν τις 602.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο διαβιβαστικό των αστυνομικών Αρχών ο 38χρονος υπαρχιφύλακας τα προηγούμενα χρόνια είχε προχωρήσει σε αγορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. «Επιπροσθέτως, προέκυψε πως εντός των φορολογικών ετών 2023 και 2024, προέβη σε αγορές με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ύψους 161.177,40 ευρώ και 127.912,26 ευρώ αντίστοιχα, τη στιγμή που το σύνολο των μισθοδοσιών του ανερχόταν στα 15.917,93 ευρώ και 17.670,44 ευρώ, αντίστοιχα».

Μια ανώνυμη καταγγελία ήταν αυτή που έφερε την εξάρθρωση του κυκλώματος στο οποίο δραστηριοποιούταν και ο υπαρχιφύλακας ενώ τα μέλη της οργάνωσης, τα οποία διακινούσαν κυρίως κοκαΐνη, προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτά, τοποθετούσαν ναρκωτικές ουσίες σε κρυψώνες όπως κάτω από σέλες δικύκλων των πελατών τους, μέσα σε μπαγκαζιέρες, ρεζερβουάρ αυτοκινήτων ή σε έτερες κρύπτες αυτού, σε τουαλέτες καφετέριας, καθώς και σε γραμματοκιβώτια οικιών και κάδους απορριμμάτων, όπως είχαν πρώτα συνεννοηθεί με τον εκάστοτε πελάτη για να τα παραλάβει.

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις και κυρίως για πελάτες εκτός του Νομού Αττικής, η οργάνωση χρησιμοποιούσε υπηρεσίες ταχυδρομικών πακέτων – δεμάτων με εταιρείες ταχυμεταφορών για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Οι «κωδικοί» που χρησιμοποιούσαν

Τα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών, για τη συνεννόησή τους σχετικά με τις αγοραπωλησίες, τα χρησιμοποιούσαν πλήθος κωδικών εκφράσεων και αναγραμματισμών, ώστε να μην είναι ευχερής η κατανόηση του περιεχομένου των επικοινωνιών τους.

Ενδεικτικά: «Κουτσό», «σομί» (μισή δόση), «σκωτσέζικα», «κλειδιά», «καφές», «σαπούνι» (ναρκωτικές ουσίες), «πέντε μηδέν» (χρηματικό ποσό), «σαλάτα», «φου», «γκρέκο» (ακατέργαστη κάνναβη), «λάκτα» (κατεργασμένη κάνναβη), «παίξιμο», «φρεσκάρισμα» (προμήθεια ουσιών), «καλαμάκι μπόλιβαρ», «παϊδάκι», «σούπα», «πλακάκι», «τιμολόγιο», «γλυκό», «κανταΐφι», «γαλακτομπούρεκο» (κοκαΐνη), «βραστό», «πορσελάνη», «μαγειρίτσα», «κοτρόνι», «ψημένο», «φρεσκοψημένο» (κοκαΐνη σε μορφή “crack”), «γράμμα», «τετραγωνικά» (γραμμάριο), «πάτημα», «πυροβολισμός» (χρήση ναρκωτικής ουσίας), και «ζάνι» (δισκίο φαρμακευτικού σκευάσματος “Xanax”).

