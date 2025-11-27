Πώς η Πάτρα θα βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος το επόμενο 10ήμερο

Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκαν οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ είναι πια ολοκληρωμένη η σύνθεση των συνέδρων και αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής του Συνεδρίου. Πάντως, κατ’ ασφαλείς πληροφορίες μας, «κλείδωσε» για τον Απρίλιο, και δη προ του Πάσχα, και απομένει να διευκρινισθεί αν γίνει το πρώτο ή το δεύτερο σαββατοκύριακο.

Με δεδομένη την παραπάνω απόφαση, η Πειραιώς έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό της και έχει χαράξει την προσυνεδριακή διαδρομή της ΝΔ που θα έχει ως αφετηρία της την Πάτρα.

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έλθει στην αχαϊκή πρωτεύουσα τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου όπου θα παρουσιάσει το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης, όπως άλλωστε έγκαιρα είχε επισημάνει η «Π» ότι θα γινόταν η παρουσίαση του από τον πρωθυπουργό.

Στο μεταξύ, δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη αν η παρουσία Μητσοτάκη συμπέσει με την τελετή παράδοσης των τελευταίων 10 χιλιομέτρων της νέας Εθνικής οδού Πατρών – Πύργου τα οποία, όπως είπε πρόσφατα ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας, θα δοθούν στην κυκλοφορία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, ήτοι τέσσερις μέρες προ της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ

Ας σημειωθεί ότι η ερχόμενη εβδομάδα χαρακτηρίζεται πλέον ως εβδομάδα εντονότατης κυβερνητικής κινητικότητας με επίκεντρο την Πάτρα, ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελεί άτυπα, πλην ουσιαστικά, και τον προπομπό της επίσκεψης Μητσοτάκη στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Και τούτο, διότι πέραν της παράδοσης των 10 χιλιομέτρων της Πατρών – Πύργου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, τόσο η συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων της χώρας, όσο και η αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Πάτρας, παρουσία αρκετών μελών του υπουργικού συμβουλίου και στις δύο εκδηλώσεις.

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Με βάση τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η Πάτρα το επόμενο 10ημερο -αν συνυπολογίσουμε και την εορτή του Πολιούχου Αγίου Ανδρέα την Κυριακή, παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα- θα καταστεί επίκεντρο πολιτικού ενδιαφέροντος και αναπόφευκτα τα φώτα της δημοσιότητας θα πέσουν στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

