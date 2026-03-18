Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Απριλίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες

Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή των συντάξεων Απριλίου 2026, καθώς ο e-ΕΦΚΑ έχει ήδη ανακοινώσει τις οριστικές ημερομηνίες πληρωμής. Το χρονοδιάγραμμα ακολουθεί, όπως και τους προηγούμενους μήνες, τον σταθερό διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς, δίνοντας σαφή εικόνα στους συνταξιούχους για το πότε θα δουν τα χρήματά τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026. Στην πρώτη φάση θα καταβληθούν οι συντάξεις που αφορούν κυρίως τους μη μισθωτούς, ενώ στη δεύτερη θα ακολουθήσουν οι συντάξεις των μισθωτών και του Δημοσίου.

Πότε πληρώνονται οι μη μισθωτοί

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν επίσης οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με βάση τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για συνταξιούχους μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα. Μαζί με αυτές θα καταβληθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μη μισθωτούς όσο και για μισθωτούς.

Πότε πληρώνονται οι μισθωτοί και το Δημόσιο

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα ακολουθήσει η πληρωμή των κύριων συντάξεων των τέως Ταμείων Μισθωτών. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι συντάξεις τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, των λοιπών εντασσόμενων ταμείων όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, καθώς και τα ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν επίσης οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι

Οι ημερομηνίες έχουν ανακοινωθεί επίσημα από τον e-ΕΦΚΑ και θεωρούνται οριστικές για τις συντάξεις του Απριλίου. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα ποσά εμφανίζονται διαθέσιμα στους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, ανάλογα με την τράπεζα, χωρίς όμως αυτό να αλλάζει την επίσημη ημερομηνία πληρωμής που έχει καθοριστεί από τον φορέα.

Οι ημερομηνίες με μια ματιά

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, συντάξεις μετά τον ν. 4387/2016 μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, όλες οι επικουρικές ιδιωτικού τομέα

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά ταμεία μισθωτών, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, κύριες και επικουρικές συντάξεις Δημοσίου

