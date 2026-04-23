Που θα δείτε την αναμέτρηση της Σεβίλλης και τον ημιτελικό Κυπέλλου Γερμανίας
Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις έχει το σημερινό πρόγραμμα με δράση σε Ισπανία και Γερμανία. Η Σεβίλλη κοντράρεται εκτός έδρας με τη Λεβάντε, ενώ η Στουτγκάρδη αντιμετωπίζει τη Φράιμπουργκ στον ημιτελικό του Κυπέλλου Γερμανίας, με την Μπάγερν να περιμένει στον τελικό.
Οι αθλητικές μεταδόσεις στις 23 Απριλίου
20:00 La Liga EA Sports: Λεβάντε – Σεβίλλη / Novasports 1HD
21:00 La Liga EA Sports: Ράγιο Βαγιεκάνο – Εσπανιόλ / Novasports 2HD
21:00 Liga Portugal Betclic: Κάζα Πία – Μπράγκα / COSMOTE SPORT 3 HD
21:45 Κύπελλο Γερμανίας: Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
22:00 La Liga EA Sports: Οβιέδο – Βιγιαρεάλ / Novasports Prime
22:00 Eredivisie: PSV Αϊντχόφεν – Τσβόλε / Novasports Start
22:00 Sky Bet EFL League Two: Σάλφορντ – Μπρόμλεϊ / COSMOTE SPORT 7 HD
22:15 Liga Portugal Betclic: Κάζα Πία – Μπράγκα / COSMOTE SPORT 3 HD
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News