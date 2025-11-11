Που θα δείτε την μονομαχία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κοντράρεται στη Γαλλία με την Παρί, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague (22:00, Novasports Prime).

Ο νεοφερμένος Κένεθ Φαρίντ αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα, στο πρώτο ματς αυτής της διαβολοβδομάδας.

Η ομάδα του Αταμάν έχει ρεκόρ 5-4, ενώ εκείνη του Ταμπελίνι 4-5.

Το σημερινό πρόγραμμα

Dubai BC – Ερυθρός Αστέρας (18:00, Novasports Prime)

Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι (21:00, Novasports 6)

Χάποελ – Μπασκόνια (21:05, Novasports Start)

Βαλένθια – Ρεάλ (21:30, Novasports 5)

Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές (21:30, Novasports 3)

Παρτίζαν – Μονακό (21:30, Novasports 2)

Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR (22:00, Novasports Prime)

