Που θα δείτε τις σημερινές μάχες στην Ευρωλίγκα

Η 8η αγωνιστική της EuroLeague κάνει τζάμπολ σήμερα με έξι αναμετρήσεις. Το παιχνίδι που τραβάει τα βλέμματα είναι εκείνο της Ρεάλ Μαδρίτης με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε, ενώ σήμερα αναμένεται να γίνει το ντεμπούτο του Τζάρεντ Μπάτλερ με τον Ερυθρό Αστέρα, στο παιχνίδι με τη Μακάμπι.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

Ζάλγκιρις – Βιλερμπάν (20:00, Novasports Start)

Μακάμπι – Ερυθρός Αστέρας (21:05, Novasports 2)

Αρμάνι – Παρί (21:30, Novasports 4)

Μπάγερν – Βίρτους Μπολόνια (21:30, Novasports 5)

Βαλένθια – Dubai BC (21:30, Novasports 6)

Ρεάλ – Φενέρμπαχτσε (22:00, Novasports Prime).

